Петербуржцы жалуются на уборку города. С начала недели 895 сигналов зафиксировано на портале "Наш Петербург", созданном для обращений граждан. Также жалобы на сугробы и наледь поступают на "горячую линию" администрации города. То, что проблема есть, признают и в Смольном. Только за минувшие выходные жилищный комитет сделал 223 замечания управляющим и подрядным организациям.

Коммунальный аврал сейчас во всех регионах европейской части страны. Все спешно устраняют последствия снегопада, и Петербург здесь не исключение. За неделю в городе выпала двухмесячная норма осадков - высота снежного покрова составила 70 сантиметров. Снег активно падал на прошлой неделе, сугробы не убраны до сих пор, а с крыш свисают сосульки.

- Мы не в полной мере удовлетворены тем качеством работ, которое есть на сегодняшний день. Замечаний достаточно много, - говорит заместитель председателя жилищного комитета Сергей Шарлаев. По словам чиновника, больше всего претензий по уборке кровли - к Центральному, Петроградскому, Адмиралтейскому и Василеостровскому районам.

Более того, на днях на Васильевском острове глыба льда убила пенсионерку. После происшествия в районной администрации "полетели головы". Своих должностей лишились заместитель главы Александр Маслов и глава районного жилищного агентства Сергей Алексеев.

Однако ситуация с кровлями напряженная не только в центре. Так, в Невском районе, на улице Подвойского, 26/2 снежная шапка упала на 54-летнюю женщину. Она получила травму головы. Сейчас в ТСЖ, которое обслуживает дом, с проверкой пришли работники прокуратуры.

К слову, в Невском районе сложности не только с крышами. Район попал в число аутсайдеров по уборке снега. Также, по данными жилищного комитета, плохо убирают в Красногвардейском районе.

Почему же с таким большим количеством техники и работников ручного труда в Петербурге до сих пор не навели порядок?

- Люди, которые сейчас работают дворниками, - зачастую совместители. Для них уборка территории - это такая утренняя или ночная работа. К ним достаточно низкие требования, потому что все понимают - за те деньги, которые им платят, никто не пойдет работать. И эта система как-то дер-жится, пока нет форс-мажора. Но когда выпадает месячная норма снега, становится очевидно, что люди просто не справляются, и главная причина в том, что они физически перегружены, - говорит председатель ассоциации россий-ских уборочных компаний Санкт-Петербурга Вера Ушакова.

По словам эксперта, ситуация усугубляется еще и тем, что из Петербурга уехали дворники, которые умели водить снегоуборочную технику. Они массово отправились на заработки в страны Восточной Европы, а в Петербург приехали мигранты с более низкой квалификацией.

Наталья Николаева, председатель ТСЖ "Добролюбова, 19" говорит, что на фоне всей этой ситуации проблема усугубляется еще и несогласованностью жилищников и специалистов по благоустройству.

- Существует довольно жесткое разделение, когда управляющие компании следят лишь за внутридворовыми проездами, а тротуары находятся в ведении комитета по благоустройству. И появляются участки, которые не обо-значены ни как проезды, ни как тротуары, соответственно, возникает путаница, кто их будет убирать. Даже если тротуар есть на карте, вы не знаете, когда предприятия по благоустройству там начнут работу, ведь у них свой график. А люди вязнут в сугробах, - возмущается Наталья Николаева.

В ТСЖ на Добролюбова, 19 все чаще стали прибегать к радикальным мерам - здешние дворники сами чистят тротуар, хотя это и не входит в их обязанности. Чтобы содержать эту территорию в порядке постоянно, нужны дополнительные ресурсы, которых ТСЖ взять просто неоткуда. Логичным выходом, по словам Николаевой, стало бы делегирование полномочий по уборке тротуаров управляющим компаниям, им логистически было бы проще организовать работу дворников и очистить территорию техникой, ведь никуда ехать не нужно, участок находится рядом с основным. Но за годы работы Николаевой председателем ТСЖ предприятия по благоустройству ни разу не предложили заключить договор, а ежедневно бесплатно заниматься несколько часов уборкой, естественно, никто не согласится.

Таким образом, получается целый клубок проблем и противоречий. Они становятся очевидными, лишь когда в городе выпадает снег или подмораживает. Проблема в том, что с улучшением погоды все забывается, вплоть до нового снегопада, который, как водится, всегда оказывается неожиданным.

P. S.

Пока верстался номер, в редакцию поступили жалобы от жителей Московского района. По их словам, дворники, которые раньше следили за чистотой парадных, вероятнее всего, брошены на уборку снега, а лестничные клетки перестали убирать совсем.