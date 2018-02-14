По данным на 1 февраля 2018 года, медицинские организации России выдали пациентам более 360 тысяч электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН). "Юбилейный" 350-тысячный онлайн-больничный получил работник Казанского моторостроительного производственного объединения. Бюллетень выдал Клинико-диагностический центр Авиастроительного района столицы Татарстана - одно из первых медучреждений, подключившихся к новой системе в регионе.
В Калининградской области электронные больничные реально получить лишь в половине государственных и частных больниц и поликлиник. В прошлом году листок нетрудоспособности в электронном виде получили почти 3,9 тысячи человек.
Между тем в Красноярском крае, где населения в два с половиной раза больше, чем в Калининградской области, больничных онлайн выдано только 720 штук на весь регион. К новой системе подключено 40 поликлиник и больниц.
Есть регионы, где люди даже не слышали о существовании возможности заказать безбумажную версию больничного. Мало информированы об этом, например, в Перми, не говоря уже об отдаленных уголках края, где не всегда бывает просто попасть на прием к врачу.
- Теоретически я знаю, что сейчас больничный лист мне могут оформить в электронном виде, но сейчас был на приеме, никто мне такой вариант не предложил. Может, в 21-й поликлинике еще не умеют это делать, не знаю, - говорит 40-летний житель Перми Иван Орлов.
Сегодня без проблем можно получить электронный больничный в Чувашии, в Башкирии и других регионах, где к "цифре" привыкли и при желании оформляют бюллетень онлайн. Как сообщили в минздраве Башкирии, электронный вариант хорош тем, что исключает ошибки в заполнении, нет необходимости хранить бланки или восстанавливать их в случае потери.
Но почему-то в Уфе больничные преимущественно выдаются на бумажных носителях. Дело даже не в желании пациента, которому порой и выбора не дают.
Основная трудность, которая мешает внедрять новшество, - это отсутствие электронных цифровых подписей у врачей. Проблема в том, что электронная подпись стоит денег и действует всего год. Видимо, у лечебных учреждений недостаточно финансовых ресурсов на обеспечение "ключом" всех докторов. Как пояснили "РГ" в самарском минздраве, чтобы подделать электронный больничный было невозможно, он передается в зашифрованном виде и заверяется усиленной электронной подписью врача. "Бесплатно и централизованно она не предоставляется. Вопрос о ее покупке медицинская организация решает самостоятельно", - уточнили в ведомстве Самары.
По информации наших собкоров, электронные больничные оформили в основном молодые люди (до 40 лет). Видимо, пожилые привыкли верить только бумажке.
Большинство жителей регионов, оформляющих электронные документы, особой разницы между старой и новой процедурой не заметили. Разве что теперь пациентам не приходится ходить по лишним кабинетам, чтобы поставить печать на бумажный больничный лист. Зато работодателям стало намного проще передавать информацию в социальные фонды.
- Оформить электронный больничный меня попросила бухгалтер компании, где я работаю, - рассказывает калининградец Олег Черемисин. - Сказала, что ей в таком случае не придется самой идти в страховой фонд, чтобы передать бумагу. В больнице мне выдали распечатанный на обычном листочке штрихкод, который я и отнес в нашу бухгалтерию.
В регионах признают, что еще не отлажены многие финансово-технические вопросы: кто профинансирует, установит и обучит персонал в поликлиниках. Пока такого регламента нет. Поэтому переходно-тестовый период на большинстве территорий еще не закончен, и сколько он продлится, неизвестно.
Личный опыт
В поликлинике в белгородском поселке Разумное в коридорах то и дело снуют разуменцы с привычными синими бланками в руках.
- Два часа тут торчу, чтобы больничный закрыть, - жалуется дама, занимая место перед кабинетом доктора. - Сначала у врача взять, потом на первый этаж поставить печать, а потом снова сюда подниматься... и везде ждать. Стой вот теперь в общей очереди к терапевту.
Когда пришло время закрывать и мой больничный лист, возникло множество вопросов. Во-первых, оказалось, что поменять электронный на бумажный вариант не получится. На вопрос "почему?" мой терапевт, прерывая прием ради "важной конференции", емко ответила: "Потому что".
- Ваш документ отправится прямиком к работодателю, и не надо ничего распечатывать, - только и проговорила она. - Закрыть такой больничный - две минуты. Идите к другому врачу, он сделает.
И ничего не поделаешь. "Другого врача" пришлось ждать очень долго, а у меня в руках даже синего бланка нет, чтобы жалобно сказать очереди: мол, пропустите, мне только подписать. Когда, наконец, я попала к специалисту, он с грустной улыбкой пояснил:
- Эта система хорошо работает там, где хорошо работает все остальное. Если лечит один врач, если работодатель в курсе, что такое электронный документ. Нюансов много, - многозначительно сообщил он. - Вы говорите, в другом регионе у вас работодатель? Сейчас я посмотрю, где вы работаете... О, да я сам "Российскую газету" читаю.
На белом листе с номером больничного и моими данными врач поставил размашистую подпись. Привычный синий бланк этот "документ" напоминает очень смутно. Меня заверили, что настоящий "листок" за эти две минуты, скорее всего, уже "долетел" до работодателя. Что ж, посмотрим.