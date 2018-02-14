В начале этого года далеко не во всех больницах и поликлиниках, куда обратились наши собкоры, можно было оформить лист нетрудоспособности в электронном виде. Хотя уже полгода, как такая возможность официально появилась у всех без исключения заболевших, которые хотят оформить вместо привычного бумажного листа нетрудоспособности электронный аналог.

По данным на 1 февраля 2018 года, медицинские организации России выдали пациентам более 360 тысяч электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН). "Юбилейный" 350-тысячный онлайн-больничный получил работник Казанского моторостроительного производственного объединения. Бюллетень выдал Клинико-диагностический центр Авиастроительного района столицы Татарстана - одно из первых медучреждений, подключившихся к новой системе в регионе.

В Калининградской области электронные больничные реально получить лишь в половине государственных и частных больниц и поликлиник. В прошлом году листок нетрудоспособности в электронном виде получили почти 3,9 тысячи человек.

В ряде российских регионов люди даже не слышали о возможности заказать безбумажную версию больничного листа

Между тем в Красноярском крае, где населения в два с половиной раза больше, чем в Калининградской области, больничных онлайн выдано только 720 штук на весь регион. К новой системе подключено 40 поликлиник и больниц.

Есть регионы, где люди даже не слышали о существовании возможности заказать безбумажную версию больничного. Мало информированы об этом, например, в Перми, не говоря уже об отдаленных уголках края, где не всегда бывает просто попасть на прием к врачу.

- Теоретически я знаю, что сейчас больничный лист мне могут оформить в электронном виде, но сейчас был на приеме, никто мне такой вариант не предложил. Может, в 21-й поликлинике еще не умеют это делать, не знаю, - говорит 40-летний житель Перми Иван Орлов.

Сегодня без проблем можно получить электронный больничный в Чувашии, в Башкирии и других регионах, где к "цифре" привыкли и при желании оформляют бюллетень онлайн. Как сообщили в минздраве Башкирии, электронный вариант хорош тем, что исключает ошибки в заполнении, нет необходимости хранить бланки или восстанавливать их в случае потери.

Но почему-то в Уфе больничные преимущественно выдаются на бумажных носителях. Дело даже не в желании пациента, которому порой и выбора не дают.

Основная трудность, которая мешает внедрять новшество, - это отсутствие электронных цифровых подписей у врачей. Проблема в том, что электронная подпись стоит денег и действует всего год. Видимо, у лечебных учреждений недостаточно финансовых ресурсов на обеспечение "ключом" всех докторов. Как пояснили "РГ" в самарском минздраве, чтобы подделать электронный больничный было невозможно, он передается в зашифрованном виде и заверяется усиленной электронной подписью врача. "Бесплатно и централизованно она не предоставляется. Вопрос о ее покупке медицинская организация решает самостоятельно", - уточнили в ведомстве Самары.

По информации наших собкоров, электронные больничные оформили в основном молодые люди (до 40 лет). Видимо, пожилые привыкли верить только бумажке.

Большинство жителей регионов, оформляющих электронные документы, особой разницы между старой и новой процедурой не заметили. Разве что теперь пациентам не приходится ходить по лишним кабинетам, чтобы поставить печать на бумажный больничный лист. Зато работодателям стало намного проще передавать информацию в социальные фонды.

- Оформить электронный больничный меня попросила бухгалтер компании, где я работаю, - рассказывает калининградец Олег Черемисин. - Сказала, что ей в таком случае не придется самой идти в страховой фонд, чтобы передать бумагу. В больнице мне выдали распечатанный на обычном листочке штрихкод, который я и отнес в нашу бухгалтерию.

В регионах признают, что еще не отлажены многие финансово-технические вопросы: кто профинансирует, установит и обучит персонал в поликлиниках. Пока такого регламента нет. Поэтому переходно-тестовый период на большинстве территорий еще не закончен, и сколько он продлится, неизвестно.