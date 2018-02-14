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14.02.2018 18:40
Рубрика: Происшествия
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Жителя Карелии будут судить за насилие над малолетними дочерьми

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

В суд Карелии направили уголовное дело в отношении 48-летнего отца, который три года истязал и применял насилие к двум своим малолетним дочерям. Об этом в среду сообщили в пресс-службе республиканского Следственного комитета.

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Как установили следователи, с 2014 по 2017 годы житель Карелии причинял девочкам физические и психические страдания, лишал их сна, отдыха и покоя, унижал. Кроме того, он подвергал детей насильственным действиям сексуального характера, истязал. Малолетние дочери жили в антисанитарных условиях, без приличной еды и одежды, под угрозой наказания делали всю работу по дому.

Против мужчины возбудили сразу несколько уголовных дел о насильственных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших (совершенных в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста), истязаниях, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей и жестоком обращении.

Отец задержан и находится под арестом. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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