Эксперты рассказали, какому бизнесу не стоит использовать ICO

Желание внедрить практически во все возможные отрасли такую популярную сегодня технологию блокчейна и использовать в уже сформированных бизнес-кейсах ICO (форма привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного количества новых единиц криптовалют) нельзя назвать оправданным.

К такому выводу пришли участники сессии "Правовые аспекты использования криптовалют", которая прошла в рамках Дня молодежного предпринимательства РИФ-2018 в Сочи.

- К нам часто приходят люди, у которых уже есть какой-то классический бизнес. Например, по предоставлению парикмахерских услуг. Они слышат о привлекательности ICO, об обилии денег в этом сегменте… В итоге тоже хотят этими богатствами попользоваться, - рассказывает сооснователь Криптоакадемии Антон Гугля. - Но не стоит забывать, что вкладчикам криптовалют интересны не все отрасли. Больше всего подобные вложения делают в бизнес с инновациями. А вот такие простые услуги, как парикмахерские, им точно не интересны.

По словам экспертов, тоже происходит и с технологией блокчейна (система организации распределенной базы данных, которая, к примеру, помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр). Несмотря на популярность системы, пока такой переход для большинства отраслей слишком затратен, плюс чаще всего он попросту избыточен.