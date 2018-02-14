Под Астраханью две женщины погибли в упавшей с парома машине

В Икрянинском районе Астраханской области с парома съехал автомобиль. Как сообщили в региональном управлении МВД РФ, в результате происшествия погибли две женщины.

По словам начальника отдела информации и общественных связей управления МВД Петра Русанова, ЧП случилось ранним утром 14 февраля. По предварительной информации, когда переправляющийся через реку паром уже подходил к берегу, находившийся на нем ВАЗ-2107 внезапно поехал. Две женщины, сидевшие в машине, успели спастись, а вот еще две остались в ушедшем под воду автомобиле.

Точную причину произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе, которая сейчас работает на месте происшествия. Одна из предварительных версий - женщина, сидевшая за рулем, могла перепутать педали, нажав по ошибке на газ. На место трагедии также направлены сотрудники МЧС.