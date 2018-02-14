СК начал проверку падения машины с парома под Астраханью

Следователи СК России начали проверку после гибели двух человек из-за падения автомобиля с парома в реку в Икрянинском районе Астраханской области. Сотрудники СК РФ особое внимание обратят на возможные нарушения техники безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранним утром среды при погрузке на паром за борт упал автомобиль ВАЗ-2107, в котором находились четыре человека. 51-летняя женщина-водитель заехала на платформу и не справилась с управлением. Она и 61-летняя пассажирка, находившаяся на переднем сидении, утонули вместе с машиной.

Две сидевшие сзади женщины сумели самостоятельно покинуть салон автомобиля. Одну из них, оказавшуюся на льду, спас паромщик.

По информации областного управления МВД, специалисты готовятся к подъему автомобиля и извлечению тел погибших.