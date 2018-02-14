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14.02.2018 13:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал проверку падения машины с парома под Астраханью

Текст: Роман Мерзляков (Астрахань)

Следователи СК России начали проверку после гибели двух человек из-за падения автомобиля с парома в реку в Икрянинском районе Астраханской области. Сотрудники СК РФ особое внимание обратят на возможные нарушения техники безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Телеграм-канал "Следком"/ t.me/sledcom_rf
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Ранним утром среды при погрузке на паром за борт упал автомобиль ВАЗ-2107, в котором находились четыре человека. 51-летняя женщина-водитель заехала на платформу и не справилась с управлением. Она и 61-летняя пассажирка, находившаяся на переднем сидении, утонули вместе с машиной.

Две сидевшие сзади женщины сумели самостоятельно покинуть салон автомобиля. Одну из них, оказавшуюся на льду, спас паромщик.

По информации областного управления МВД, специалисты готовятся к подъему автомобиля и извлечению тел погибших. 

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