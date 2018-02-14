Старейшему ветерану МВД России исполнилось 104 года

В Ростове-на-Дону сотрудники регионального управления полиции поздравили с днем рождения старейшего ветерана МВД России - Нину Шапошникову. Бывшему сотруднику канцелярии уголовного розыска исполнилось 104 года.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления МВД России, Нина Михайловна родилась в 1914 году в Курской области. Отец погиб во время гражданской войны и ее воспитанием занимались мать и тетя. В 19 лет она приехала на Дон, а в 1944 году Нина Шапошникова стала работать в ОБХСС. В 1948 году ее - старшего сержанта - приняли в уголовный розыск УВД Ростовского областного исполкома. Там она более 20 лет занималась подготовкой ориентировок и заведовала документацией.

За время работы в органах внутренних дел Нина Михайловна неоднократно поощрялась руководством МВД и награждена медалью "За трудовую доблесть". Коллеги по работе отмечали ее неуемную энергию, дисциплинированность и феноменальную память. О том, что у нее есть семья - муж и две маленькие дочки, многие сослуживцы узнали спустя годы.

Секрет своего долголетия старейший сотрудник МВД России объясняет тем, что в юности любила заниматься спортом. Даже во время службы находила для него время. Она неоднократно занимала призовые места на ведомственных соревнованиях по легкой атлетике, стрельбе из табельного оружия и плаванию. Ей даже пришлось четыре раза переплывать Дон в районе водной станции "Динамо".