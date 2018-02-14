В ДТП на трассе Астрахань-Элиста погибли четыре человека

В Калмыкии сотрудники республиканского МВД уточняют обстоятельства аварии, в которой погибли четыре человека. Еще двое мужчин госпитализированы.

- ДТП произошло на 281-м километре автодороги. На большой скорости столкнулись двигающиеся на встречу друг другу Lada Priora и Volkswagen Polo. В результате на месте происшествия погибли трое мужчин и одна женщина, еще два человека доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе МВД по Калмыкии.

По одной из версий, причиной аварии стало ухудшение погодных условий. Из-за чего один из водителей не справился с управлением и произошло лобовое столкновение.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.