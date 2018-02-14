Несколько районов Краснодара осталось без света

Крупная энергетическая авария произошла сегодня днем в кубанской столице. В 14.30 электрический коллапс случился в нескольких микрорайонах городах, встали трамваи и троллейбусы, обесточены крупнейшие торговые центры.

Отключения затронули подстанции Северо-Восточная, Пашковская, Юго-Восточная, Аэропорт, Кислородный завод, ОБД, ХБК, Восточная, Центральная и Путевая, сообщили в пресс-службе администрации города. При этом в аэропорту свет сейчас есть, и он работает в штатном режиме.

Света нет в жилых домах и на объектах инфраструктуры. Наибольшее число отключений произошло из-за аварийной ситуации на Краснодарской ТЭЦ.

- В настоящее время энергетики устраняют аварийную ситуацию на двух генерирующих блоках Краснодарской ТЭЦ. Одновременно специалисты "Кубаньэнерго" подключают к электроснабжению жилые дома и объекты социальной инфраструктуры через резервные линии, - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

В мэрии добавили, что аварийное отключение затронуло две высоковольтные линии 110 киловольт и снабжающие жилые дома в восточной части города. В настоящее время электроснабжение жилого сектора и социальных объектов поэтапно восстанавливается по резервным линиям.

- Дал поручение восстановить электроснабжение на всех соцобъектах Краснодара до конца дня - на этом максимальный приоритет. Сейчас они все переведены на резервное питание. В течение суток должны быть ликвидированы все последствия ситуации и полностью восстановлена подача энергии, - написал в своем микроблоге в Twitter губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Энергетики и экстренные службы переведены в усиленный режим.