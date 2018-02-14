Видео: В Новочеркасске автомобили выстроились в Звезду Победы

К 75-летию освобождения Ростова-на-Дону и Ростовской области от фашистских захватчиков в Новочеркасске автомобилисты провели флешмоб.

Более ста машин выстроились в форме пятиконечной Звезды Победы. Акция проходила на главной городской площади Ермака, где расположена жемчужина Дона - Вознесенский кафедральный собор.

Водители заранее тщательно подготовились к построению, на создание символа потребовались считанные минуты.

Зрителями флешмоба стали сотни горожан, многие запечатлели красочное зрелище на фото и видео.