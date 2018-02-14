В Сочи стартовал День молодежного предпринимательства

В среду, в так называемый "нулевой день" Российского инвестиционного форума-2018 в Сочи, на площадках мероприятия стартовали сессии о молодежном предпринимательстве.

Начавшись с утра, обсуждения продлятся до самого вечера. Они затронут различные аспекты молодежного предпринимательства. К примеру, участники поговорят о перспективах ведения бизнеса на селе, мерах государственной поддержки и вопросах конкуренции со стороны крупных агропроизводителей. Отдельные сессии посвятят аспектам защиты интеллектуальной собственности, правовым тонкостям использования криптовалют и возможностям для молодежи в цифровой экономике.

Ключевым же мероприятием деловой программы сегодняшнего дня станет панельная дискуссия "Роль молодежи в формировании будущего", на которой обсудят роль молодежи как двигателя инновационного творчества и носителя интеллектуального потенциала в эпоху четвертой промышленной революции.