В Волгограде африканский студент искусал бойцов Росгвардии

В Волгограде сотрудники Росгвардии задержали гражданина Эфиопии, который устроил пьяный дебош в студенческом общежитии и покусал работников правоохранительных органов. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Как сообщает пресс-служба Южного округа войск национальной гвардии РФ, инцидент произошел 13 февраля - на центральный пульт вневедомственной охраны поступил сигнал о нарушении общественного порядка в студенческом общежитии. Прибывший по тревоге наряд обнаружил буйствующего неадекватного мужчину, предположительно находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

- Действуя в рамках законодательства, сотрудники Росгвардии попросили предъявить документы, на что тот ответил нецензурной бранью и впоследствии набросился на сотрудников, укусил одного из них за руку, а также ударом ноги помял кузов служебного автомобиля, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В итоге гражданина Эфиопии пришлось заковать в наручники и доставить в ближайший отдел полиции. Пострадавшим оказана медицинская помощь.