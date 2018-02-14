Власти Чечни привлекут инвесторов для строительства "Ахмат Тауэр"

Власти Чеченской Республики намерены привлечь инвесторов для строительства "Ахмат Тауэр" - 102-этажного небоскреба в центре Чечни. Специально для этого на большом центральном экране Российского инвестиционного форума в Сочи будут транслировать видеоролик с информацией об уникальном для Кавказа архитектурном проекте.

Согласно договору разглашать имена инвесторов, участвующих в строительстве "Ахмат Тауэр", нельзя. Тем не менее в правительстве региона заверили, что бюджетные деньги при строительстве не используются.

Уникальность проекта заключается в географическом расположении комплекса - это будет первый в Европе небоскреб, построенный в зоне высокой сейсмической активности. Благодаря специально разработанным конструктивным и технологическим решениям сейсмическая устойчивость небоскреба не имеет аналогов в мире. Сейчас строители заканчивают заливку бетона под фундамент.

По плану в "Ахмат Тауэр" разместятся офисы класса А, пятизвездочная гостиница и обслуживаемые апартаменты, зимний сад, ресторанный комплекс, музейно-выставочный и спа-комплексы, фитнес-центры, банкетные залы и залы для конференций.

В республике планируют привлечь средства и в строительство торгово-развлекательного центра "Грозный молл" площадью 125 тысяч квадратных метров, который войдет в единый архитектурный ансамбль с "Ахмат Тауэр".

Средства инвесторов найдут свое применение и при создании завода по сборке литийионных аккумуляторов мощностью 125 мегаватт-часов в год. Главная цель инвестпроекта - организация высокотехнологичного производства нанотитанаталития мощностью 150 тонн в год, единственного в России и в Западной Европе.

На площадке инвестиционного форума правительство Чеченской Республики и крупный российский банк подпишут соглашение о финансировании инвестиционного проекта - строительства второго этапа тепличного комплекса площадью в десять гектаров, сообщили корреспонденту "РГ" в региональном министерстве экономического, территориального развития и торговли. Стоимость составит 2,5 миллиарда рублей. Реализация проекта даст 180 рабочих мест.

Также на форуме Чеченская Республика будет представлена на стенде единой экспозиции субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Там разместятся мясная продукция, фрукты и овощи, выращенные в регионе, минеральная вода и другие товары агропромышленного комплекса ЧР, а также сувениры и печатная продукция.