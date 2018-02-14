Свердловский арбитражный суд признал недействительным договор между артелью старателей и администрацией Невьянска. По мнению надзорного органа, чиновники заключили с золотодобытчиками притворную сделку.

Мэрия и артель, добывающая десятую часть золота в Свердловской области, подписали договор аренды в июле 2017-го. В обход процедуры торгов золотодобытчикам предоставили 4,7 гектара земель сельхозназначения. Как уверяют муниципальные чиновники, артель должна была перевести земли в разряд промышленных, а затем начать их разрабатывать.

Однако, так и не поменяв статус участка, артель занялась горными работами, сняла плодородный слой, углубилась в недра… Осенью после проверки прокуратуры и Россельхознадзора суд остановил разработку. По мнению прокуратуры, раскопки сельхозземель противоречат Земельному кодексу, а заключение договора аренды с артелью - не что иное как притворная сделка: чиновники вполне могли догадаться, что пахать и сеять на этом участке золотодобывающая артель не собирается.

За нарушение плодородного слоя на артель наложили штраф в 1,42 миллиона рублей. По данным Россельхознадзора, обжаловать наказание золодобытчики не стали, штраф оплатили в полном размере.

Тем временем прокуратура Свердловской области обратилась в арбитраж с требованием расторгнуть "лукавый" договор. Суд требование прокуратуры удовлетворил.