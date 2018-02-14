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14.02.2018 20:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Банки против "нала"

Как добросовестным компаниям избежать подозрений в отмывании нелегальных доходов
Текст: Надежда Толстоухова, Наталия Швабауэр (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО №7496 (33)
Интересный прецедент создал Арбитражный суд Челябинской области. Он поддержал иск индивидуального предпринимателя и обязал коммерческий банк заключить с ним договор на обслуживание.

Как следует из резолютивной части решения суда, в августе 2017 года предприниматель из Челябинска Евгений Васильченко пытался открыть счет в кредитном учреждении, позиционирующем себя как "выгодный банк для малого бизнеса". Он заполнил заявку онлайн, но система выдала отказ. Отвергнутый клиент направил письменную претензию в банк, а следом - иск в суд.

Фото: depositphotos.com
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Как пояснил представитель ответчика, банк отказал Васильченко в заключении договора из-за опасений в том, "что характер деятельности истца может быть связан с преступной деятельностью и, как следствие, отмыванием денег, полученных преступным путем". Навел служащих на эти подозрения тот факт, что предприниматель ранее числился руководителем и учредителем двух других компаний, с которыми кредитная организация уже расторгла договоры обслуживания из-за сомнительных финансовых операций.

Действительно, согласно 115-ФЗ банк вправе отказать физическому или юридическому лицу в заключении договора банковского счета, если у служащих возникли подозрения в том, что он может использоваться в преступных целях. Они также вправе не выполнять распоряжение хозяйствующего субъекта об операции с его деньгами и расторгнуть договор с клиентом, которому больше двух раз отказано в осуществлении "сомнительных" операций. Сведения обо всех попавших под подозрение предпринимателях передаются в Росфинмониторинг, а он уже формирует информпакет для ЦБ.

Механизм действует с июня 2017 года, с тех пор сотни предпринимателей, и грешных перед законом, и невинных, в такую ситуацию попадали. В случае Васильченко суд встал на сторону ИП, заявив, что банк не предоставил достаточных доказательств обоснованности своих претензий к бизнесмену. Однако чаще всего последнее слово остается за банком. Как рассказывают сами предприниматели, когда кредитные организации из-за подозрений в отмывании денег отказываются совершать финансовые операции, средства либо замораживаются на 45 дней, пока идет проверка, либо снимаются со счета за 40-50 процентов от действующего тарифа. В любом случае клиент оказывается в проигрыше.

С ноября 2017-го действует механизм "реабилитации" клиентов: банки могут удалить направленные ранее в Росфинмониторинг негативные сведения

По мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елены Артюх, все это не способствует нормализации делового климата в регионе. Поэтому она предложила создать рабочую группу при Уральском главном управлении Банка России для разрешения конфликтов между субъектами малого предпринимательства и банками.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости www.ria.ru
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Отметим, что при центральном аппарате Банка России уже действует подобная структура, но она занимается лишь пересмотром инструкций для банковских служащих, где расписано, что конкретно они должны сделать, если у них возникли подозрения.

В Уральском ГУ Банка России инициативу уполномоченного не комментируют, поскольку официальных обращений по этому поводу не было. Но добавили, что с ноября 2017 года действует механизм "реабилитации" добросовестных клиентов: банки и некредитные финансовые организации могут удалить направленные ранее в Росфинмониторинг негативные сведения. Наблюдение показывает, что этим пользуются довольно активно. Более того, 30 марта вступят в силу изменения в 115-ФЗ, которые законодательно закрепят второй уровень "реабилитации": если банк откажется рассматривать жалобу хозяйствующего субъекта, тот может обратиться в межведомственную комиссию Банка России и Росфинмониторинга.

- Результаты полугодовой работы показали, что повышается ответственность клиентов, они понимают несоизмеримость потенциальной прибыли от работы "в полутени и за нал" с правовым риском и риском потери деловой репутации, - пояснили "РГ" в пресс-службе ведомства. - В то же время, чтобы снизить уровень необоснованных ограничений для добросовестных компаний, в ноябре 2017 года были изданы дополнительные рекомендации банкам. Наличие такой информации - повод не отказать клиенту, а дополнительно изучить его. Законопослушный клиент тоже должен быть заинтересован в том, чтобы у банка не возникало сомнений в прозрачности его сделок, поэтому необходимо предоставлять установленные № 115-ФЗ сведения, в том числе об экономическом содержании проводимых операций, источниках средств, бенефициарных владельцах.

кстати

Росфинмониторинг выпустил памятку о том, как компания может выйти из "черного списка". Ознакомиться с ней можно на сайте:

компетентно

Иван Кадочников, адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов:

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- Тщательная проверка клиентов - это не прихоть банков, а порядок осуществления их деятельности в соответствии с требованиями Банка России. Банки, которых сейчас осталось немного, очень дорожат лицензией ЦБ и стараются все установки контролирующих органов выполнять неукоснительно. Предприниматели же просто еще не привыкли к такому уровню контроля. ЦБ, а также Росфинмониторинг, как и раньше, отслеживают все коммерческие операции в рамках так называемого ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Одна из форм контроля - автоматическое сообщение в Росфинмониторинг обо всех операциях клиентов свыше 600 тысяч рублей: теперь банки требуют от клиентов указания источника и основания платежа. Если, скажем, компания перечислила значительную сумму физическому лицу, то есть все основания полагать, что она занимается обналичиванием денег, поэтому сразу же попадает в "черный список". Росфинмониторинг копил такую информацию много лет, но только теперь она нашла применение и вылилась в массовые отказы в банковском обслуживании.

Многие бизнесмены до сих пор считают, что бегство из одного банка в другой их спасет. Нет, потому что информация передается во все кредитные учреждения, и единственный способ выйти из "черного списка" - доказать законность своих операций или искренне повиниться.

Заключение договора через суд - не слишком хорошая идея. В большинстве крупных банков сегодня есть так называемая "заградительная пошлина": выявив ненадежного клиента по спорной операции, банк будет удерживать довольно большой процент от суммы каждой операции - иногда до 25 процентов, пока предприниматель не докажет законность своей деятельности. Тем, кто этого сделать не сможет, останется либо по доброй воле уйти, либо разориться.

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