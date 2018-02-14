Ханты-Мансийский райсуд огласил приговор четырем обвиняемым в одном из самых резонансных ДТП десятилетия: 4 декабря 2016 года на федеральной трассе при столкновении автобуса с тягачами десять детей и два тренера погибли, еще свыше десятка получили тяжелые ранения (несколько человек нуждаются в длительном лечении и медицинской реабилитации). Но точка не поставлена. Надзорное ведомство в лице заместителя Генпрокурора Юрия Пономарева опротестовало решение суда по трем подсудимым, считая его неоправданно мягким. В свою очередь, трое из четырех фигурантов дела настроены добиваться отмены судебного вердикта, поскольку, по их мнению, он необоснованно суров. Между тем экс-сотрудникам ГИБДД Уфы, имена которых всплыли при расследовании аварии, предъявлены обвинения в халатности. Кроме того, продолжается расследование отдельного уголовного дела в отношении муниципального служащего из Югры.

Если рассматривать ДТП в формальной плоскости, произошло банальное столкновение машин, одна из которых выехала на "встречку". Такие аварии на дорогах страны случаются ежедневно, нередко они приводят ко множеству жертв. Родители погибших и пострадавших детей убеждены: к той декабрьской автокатастрофе как бы неминуемо вел "бесконечный ряд" безответственных, а подчас и откровенно преступных действий чиновников, водителей, полицейских, предпринимателей. Похоже, так оно и есть. Однако юристы рекомендуют отличать непосредственных виновников дорожной трагедии от тех, кто оказался причастен к ней косвенно, случайно. Уголовное право базируется на установлении очевидной причинно-следственной связи.

Сразу вскрылось вопиющее беззаконие: за рулем "Вольво" сидел человек, которого за полгода до ЧП уличили в вождении авто в нетрезвом виде

Напомним, что произошло, исходя из фактов, рассмотренных следствием, подтвержденных обвинением и судом.

В тот роковой день автобус марки "Кароса" с командой юных акробатов возвращался с окружных соревнований из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск. Без сопровождения ГИБДД - оно предусмотрено, согласно скорректированному регламенту, только для колонны из трех машин. Наступали сумерки, слегка мело. Навстречу двигался тягач "Вольво". По словам управлявшего автобусом Марата Зайнуллина, он увидел большегруз, занявший на шоссе часть его полосы, и подался к правой обочине.

Но разминуться удалось лишь с кабиной "Вольво": автобус зацепился за находящееся на трале оборудование, машину развернуло поперек дороги, а затем в нее врезался шедший следом второй тягач "Скания" с гусеничным вездеходом. Последний сорвало с крепления, и он распорол автобус. Покореженный салон разорвало на две части. Водитель первого грузовика Раиль Саитханов отказался от первоначальных признательных показаний, уверяя, что он не пересекал разделительную линию двухполосного шоссе в момент столкновения. Суд же принял аргументы экспертизы, доказавшей обратное.

Не исследованы до конца обстоятельства транспортировки негабаритного оборудования, принадлежавшего башкирскому нефтесервисному предприятию, на одно из месторождений ХМАО. В суде были представлены показания специалиста, сомневавшегося в надежности и правильности крепежной конструкции. Кто за нее нес ответственность - заказчик или перевозчик, не ясно. Зато сразу вскрылось вопиющее беззаконие: за рулем "Вольво" сидел человек, которого еще за полгода до ЧП полицейские Уфы уличили в вождении авто в нетрезвом виде! Раиль корочки не сдал, как ни в чем не бывало продолжал колесить по стране. Как такое возможно? По версии СК, вина лежит на инспекторе и экс-начальнике профильного отдела уфимского ГИБДД. Они не занесли сведения о нарушителе в федеральную базу данных и теперь обвиняются по статье УК "Халатность".

К сибирскому перевозчику - ИП из Нефтеюганска, к организаторам поездки детской команды - спортшколе олимпийского резерва и администрации города также масса серьезных претензий. Заказчик не заключил договор фрахтования, не предупредил местное подразделение ГИБДД о предстоящей перевозке детей, и потому машина избежала обязательного осмотра на предмет ее безопасности. Марат, как выяснилось, и прежде выходил в рейс на неисправном транспорте, в последний же раз - с нерабочим спидометром, разномастными шинами, с неполным комплектом ремней безопасности. Скорость автобуса в момент столкновения существенно превышала разрешенную.

Владелец автобуса Александр Сидорук признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Экс-директор спортшколы "Сибиряк" Ирина Тарасова осуждена по статье "Халатность". Остается под уголовным преследованием бывший и.о. руководителя муниципального комитета по физической культуре и спорту.

Раиль Саитханов лишен свободы на шесть лет 9 месяцев, Марат Зайнуллин - на год 5 месяцев, Александр Сидорук - на год 3 месяца. Ирина Тарасова приговорена к исправительным работам на 11 месяцев. Им зачтено время, проведенное в СИЗО или под домашним арестом. С водителя тягача взыскано по миллиону рублей в пользу каждого потерпевшего, с прочих - по 100 и 90 тысяч.

Раиль считает себя невиновным. Признал вердикт справедливым только Марат. А вот прокуратура требует ужесточить наказание, учитывая позицию гособвинения. Старший прокурор управления Генпрокуратуры в УрФО Дмитрий Серебренников поясняет:

- Предлагается назначить водителю автобуса семь лет лишения свободы, а владельцу транспортного средства и руководителю спортшколы - по пять.

На чем настаивают родители

Родители неоднократно излагали свои вопросы и требования в обращениях на имя руководителей федеральных структур, на встречах с председателем СК Александром Бастрыкиным (он, посещая Югру, трижды общался с нефтеюганцами, последний раз - 31 января), на пикетах и митингах, а также через адвокатов. В частности, они просят правоохранителей определить, не нарушил ли ПДД брат Раиля, управлявший "Сканией": "Предположительно тягачи держались между собой на недопустимо близкой дистанции". Требуют проверить выполнения грузоотправителем и перевозчиком правил и требований транспортировки крупногабаритного оборудования. Настаивают на пересмотре приговора трем из четырех осужденных.

Следует заметить, уголовные дела расследуют под личным контролем главы СК. Ранее он отстранял от следствия подчиненных, к работе которых возникали претензии. В свою очередь, суд вынес частное определение в адрес руководства ведомства. В нем обращается внимание на то, что, несмотря на требования родителей и представляющих их интересы юристов, привлечь к ответственности других лиц по фактам халатности, превышения полномочий, дополнительную информацию следствие не приняло во внимание.

Какова позиция властей

В начале этой недели с родителями из Нефтеюганска встретились губернатор округа Наталья Комарова и ее заместитель Всеволод Кольцов. Они заверили: все перевозки детей будут осуществляться централизованно, по единому календарному плану мероприятий региона - спортивных, культурных, образовательных. С перевозчиками заключены 31 государственный и 52 муниципальных контракта.

Нуждающимся в медицинской реабилитации предоставят в этом году путевки в санатории Сочи, Пятигорска, Евпатории, Алтая, юга Тюменской области.

С родителями согласован вариант увековечивания памяти погибших в гостинице "Олимпийская", где размещены портреты, установлены электронные свечи. Ранее им посмертно присвоено звание кандидатов в мастера спорта. Дети, помогавшие пострадавшим сверстникам, отмечены премией "Признание".

Донельзя обветшавшую школу олимпийского резерва "Сибиряк" капитально отремонтируют. В ближайшем будущем ожидается старт строительства нового спорткомплекса.

Мнение "постороннего"

Евгений Разнотовский, юрист:

- Сколь бы ни было велико количество негативных факторов, предшествовавших ДТП, объединять их в одну уголовно-процессуальную "папку" неправомерно, это нарушение юридических принципов. Управление тяжелой машиной без водительских прав - это из ряда вон, только не их отсутствие привело к аварии. Наверное, выезд на встречную, превышение скорости. То есть конкретные действия конкретных людей в критический момент. В ракурсе причинно-следственной связи как вторичные факторы рассматривать? В советское время прокуратура выносила представления "по устранению нарушений закона, которые способствовали совершению преступлений". "Способствовали" - ключевое слово. Способствовавших подлежит привлекать в зависимости от тяжести содеянного к административной, дисциплинарной, уголовной ответственности. Можно, наверное, их проступки оценивать в морально-этическом плане. Однако не приравнивать к первопричине.