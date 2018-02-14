"Слушай, а ты тоже будешь писать в духе, мол, какой он герой, сам себе рубашку застегивает, мимо петелек не промахивается. И даже когда чай наливает, прямо в кружку попадает?"

Как признается Евгений Ведерников, когда так журналисты пишут, это поначалу вызывает улыбку, а потом начинает и немного напрягать. "Мы же не беспомощные, не надо нас жалеть". И в самом деле, Евгений в свои 33 года неплохо зарабатывает, купил квартиру в ипотеку, вместе с женой они постоянно совершают какие-то путешествия, - ходят в горы, плавают в кратере вулкана, ныряют в прорубь...Сейчас вот собираются поехать на Байкал. И жена Елена у него, к слову, умница и красавица, недавно получила приз в одной из номинаций конкурса красоты "Уральская невеста". У нее два высших образования. И все это при том, что и Евгений, и Елена - оба незрячие. Абсолютно, с рождения...

Елена Ведерникова (справа) получила приз в конкурсе "Уральская невеста". Фото: архив семьи Ведерниковых

Что такое экстрабилити

Как признается Евгений, отношение общества к инвалидам за последние пять-десять лет изменилось кардинально, все меньше деления на "мы" и "они", но местами все еще полно стереотипов.

- Мне, например, в свое время надоело, что родители меня все время жалели и опекали. "Вот тебя собьет трамвай, вот ты порежешь себе руку..." В итоге я уехал и стал жить самостоятельно. Но кто-то этими настроениями заражается и постоянно рыдает над собой: пенсия маленькая, кому мы, инвалиды, нужны? В итоге небритый-нечесаный сидит дома, и родители кормят его чуть ли не с ложки".

Все, по словам Евгения, идет изнутри человека. "Ну что ты ноешь, руки-ноги целы - значит, можешь работать".

Сам он работает массажистом в детской поликлинике, жена - психологом, коучером. Много занимаются общественной жизнью. И личным примером продвигают жизнеутверждающую философию "экстрабилити" (от англ. - сверхспособности), набирающую популярность сегодня в стране и мире. Ее смысл в том, что человек с инвалидностью не только может вернуться к жизни в обществе, но и активизировать особые внутренние возможности, скрытые в каждом человеке. У незрячих, например, очень развито воображение, образное мышление. У глухих - особая способность фокусироваться и т.д. И это можно активно использовать как преимущество. Звучит на первый взгляд нереально, почти как в кино. Сейчас, к слову, как раз по ТВ идет сериал про следователя, который стал слепым, но, благодаря открывшимся новым способностям, продолжает раскрывать самые сложные преступления. Но Евгений и Елена доказывают, что вести совершенно нормальный образ жизни, будучи незрячим, - это норма, а не кино. Что инвалидность это не недостаток, а ресурс.

Евгений Ведерников не понимает словосочетания "ограниченные возможности". Фото: архив семьи Ведерниковых

Роман с продолжением

Евгений человек с отличным чувством юмора, на порядок позитивнее и энергичнее многих здоровых людей. Ему не стесняешься задавать и совершенно "некорректные" вопросы: "Скажи, зачем тебе ехать на Байкал, если ты его все равно не увидишь?"

Как зачем, удивляется он, главное ведь эмоции, ощущения, которые ты испытываешь, а они передаются от окружающих, от общей атмосферы вокруг, от того, что ты слышишь и чувствуешь.

- Конечно, я никогда не видел Кавказ, например, но я все отлично чувствовал, когда мы туда приехали, какой там воздух, как держишься за уступы, стираешь обувь в горах, как, затаив дыхание, прыгаешь в кабинку на канатной дороге. Это же все равно, что зрячему читать захватывающий роман, - тоже не видишь, но выстраиваешь картину мира в своем воображении.

Ников Вуйчичей много!

Евгений говорит, что сегодня все больше людей с инвалидностью живут не просто полноценной жизнью, но и куда более насыщенной, чем иные здоровые. "Все знают Ника Вуйчича, но Ников сегодня уже много". И они заставляют перестать ныть и выйти из дома. Ломают и стереотипы у окружающих здоровых людей.

- Сегодня активно продвигается инклюзивное образование, и для многих учителей шок, ну как в классе будет учиться ребенок-инвалид, что я с ним буду делать, вдруг его еще больше покалечат на перемене и т.д. Но мы ездим в школы, в лагеря, занимаемся с детьми, например, проводим для них квесты с закрытыми глазами и понимаем, что у детей-то как раз меньше стереотипов, они готовы на равных общаться, и с удовольствием воспринимают все новое. А вот взрослым как раз сложно вырваться из привычных рамок восприятия, - говорит Евгений.

Интересно, что...

Разные типы инвалидности стимулируют развитие разных компенсаторных способностей.

У незрячих:

способность действовать в ограниченном количестве информации,

воображение,

коммуникабельность и навыки самопрезентации,

мобильность и стремление к движению,

обостренные обоняние, осязание, внимание к звуковой информации,

доверие к миру.

У глухих:

развитые визуальные навыки,

высокая способность фокусироваться.

У людей на инвалидном кресле:

усидчивость,

способность планировать и тщательно организовывать логистику,

коммуникабельность.

У людей с ментальными отклонениями:

искренность,

способность стимулировать собеседника четко выражать свои мысли,

высокая трудоспособность,

любовь к труду.

Прямая речь

Елена Леонтьева, председатель общества инвалидов на коляске Екатеринбурга:

- Думаю, и инвалидам нужно иногда задуматься, а правильно ли они себя ведут, если уж мы говорим об обществе равных возможностей и отношений. Недавно в ресторан Екатеринбурга не пустили парня на коляске, сославшись на дресс-код, прошла волна возмущения. Но когда я разобралась, встала на сторону заведения. Он приехал в кафе в спортивных штанах, вел себя так, будто ему все должны. Говорю ему, ну что, ты брюки не мог надеть, почему для тебя должно быть исключение? Поняли друг друга, недавно увидела его на одном из мероприятий, улыбается, посмотрите, говорит, я новые джинсы купил.

На самом деле, отношение к инвалидам стало принципиально иным, пусть и не везде еще создана доступная среда, пандусы, поручни и т.д. Отношение людей другое. Мне, например, постоянно предлагают помочь - в магазине достать товар с верхней полки, поднять коляску возле дома. Причем часто предлагают дети, что особенно приятно. Признаюсь, иногда помощь и не особо нужна, но я не отказываюсь, - ну как откажешь людям в их добрых побуждениях.