На Урале банду наркодилеров отправили за решетку на 82 года

Свердловский областной суд вынес приговор членам группировки наркодилеров: в общей сложности срок для шестерых ее участников составил 82,5 года в колонии.

Как рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, расследованием уголовного дела об изготовлении и сбыте крупных партий наркотиков (пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ) занимался замначальника отдела следственной части Главного следственного управления ГУ МВД области Максим Чаплыгин.

"В январе 2016 года подозреваемые арендовали в Верхней Пышме, Арамили, Нижнем Тагиле и Невьянске частные дома, где устроили лаборатории по производству зелья. Свой товар продавали через интернет. После того, как сотрудники полиции задержали дилеров, было изъято около четырех килограммов мефедрона и амфетамина, порядка 50 килограммов реагентов для производств отравы и оборудование", - сообщил полковник Горелых.

Пятерых подельников суд признал виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 9,5 до 17 лет. Еще один задержанный скончался до начала судебного разбирательства.