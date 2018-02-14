Названы самые популярные на Урале имена для младенцев

Уральский ЗАГС рассказал, как обстояит дело с рождаемостью в регионе, и какими именами чаще всего называли детей в 2017 году.

- В минувшем году в Свердловской области родились более 54 тысяч детей, из них свыше 27 тысяч мальчиков и более 26 тысяч девочек. В частности, в Екатеринбурге на свет появились почти 23 тысячи малышей. Всего среди родившихся по области 604 двойни и три тройни, - сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника областного управления ЗАГС Ларису Никонову.

В списке необычных имен для мальчиков прослеживается тема мифических героев. В частности, в прошлом году на Среднем Урале на свет появились Аполлон, Амур, Велес, Данко, Одиссей, Космос, Ермак и Рагнар. Девочек называли такими именами как Антилопа, Версалия, Забава, Кассандра, Осень, Орхидея и Славяна.

Как отметили в ЗАГС, самыми популярными именами для новорожденных остаются привычные нам Артем, Михаил, Александр и Иван - для мальчиков, и Софья, Виктория, Варвара и Екатерина - для девочек.