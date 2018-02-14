То, что она не брала крупный кредит, женщине пришлось доказывать в суде. Как выяснилось, за нее деньги под проценты в банке оформил знакомый.

- Примерно три года назад ко мне пришли сотрудники полиции, от которых я узнала, что в 2014 году на мое имя в банке был оформлен кредит в 15 миллионов рублей, - рассказала "РГ" Ирина Т. - Правда, долг какое-то время кто-то гасил - осталось чуть более четырех миллионов рублей. Но тут обанкротился сам банк.

"Заемщица" о кредите даже не подозревала, пока в суд с требованием вернуть долг не обратилось Агентство по страхованию вкладов.

На суде женщина утверждала, что договор с банком не заключала и подпись в документах стоит чужая. По ее словам, при ее доходах такой заем банк никогда бы не выдал: на момент заключения договора она получала около 20 тысяч рублей. АСВ, в свою очередь, предлагало наложить арест на якобы имеющееся у нее имущество. Ведь при оформлении кредита было указано, что у заемщика есть квартира в Москве и машина, хотя это совсем не соответствовало действительности. В ходе процесса выяснилось, что ранее женщина хотела поехать на заработки в Москву. С поиском работы ей вызвался помочь земляк, попросив для этого паспорт. Он сделал его копию, а позже сообщил, что устроить женщину не удалось. По ходатайству ответчицы по делу была назначена почерковедческая экспертиза. И специалисты выяснили, что подпись была поддельной. На этом основании суд признал договор с банком недействительным. Во взыскании задолженности по кредиту истцу было отказано.