Российские хоккеисты стартовали на олимпийском турнире с поражения. Команда Олега Знарка уступила сборной Словакии - 2:3.

К поездке в Корею наши хоккеисты готовились долго и основательно. И для успеха на Олимпиаде было сделано, казалось бы, все. Игроки, претендующие на место в сборной, были сконцентрированы всего в двух клубах КХЛ - московском ЦСКА и питерском СКА. Так что сыгрывались хоккеисты, по сути, весь сезон. А календарь регулярного чемпионата составили таким образом, что на каникулы команды ушли еще за две недели до Олимпиады. И все это время наша сборная провела в интенсивных тренировках, попутно отыграв три контрольных матча. И во всех, к слову, победила.

В Каннын, где проходит хоккейный турнир, россияне прибыли за три дня до первого матча. Успели обжиться в олимпийской деревне, что тоже немаловажно - лишь трое игроков из нынешнего состава имели представление, с чем им придется столкнуться. Для остальных Игры-2018 - первые в карьере. Интересно, что лед, на котором пройдет турнир, российские хоккеисты смогли опробовать только утром в день матча во время раскатки. До этого им предоставляли только тренировочную площадку, тогда как словаки накануне занимались как раз в главном дворце. И выяснили неприятную вещь. Лед на арене в Канныне оказался довольно скверного качества, поэтому словаки дружно говорили о том, что эту проблему надо как можно скорее решить.

Состав россиян на первую игру не таил никаких сюрпризов. Именно в таких сочетаниях игроки тренировались накануне и выходили на раскатку. Главный вопрос - куда тренеры определят Сергея Мозякина - тоже отпал. Лучшего снайпера в истории КХЛ все-таки отрядили в первое звено к Илье Ковальчуку и Павлу Дацюку, хотя еще пару дней назад тренеры рассматривали вариант с Михаилом Григоренко в ударной тройке. Но в итоге остановились на Мозякине.

- Хотим больше видеть моментов, остроты. Ищем тот вариант, при котором эта тройка будет опасной, - пояснил такое решение журналистам на утренней раскатке тренер россиян Харийс Витолиньш. - В прошлой игре с Кореей мы объединили Мозякина, Дацюка и Ковальчука, и у них были хорошие моменты, они хорошо понимали друг друга. Хотим начать так, а по игре уже будем смотреть.

Сборная Словакии на фоне россиян изначально смотрелась аутсайдером. В этой команде, как ни странно, лишь один игрок представляет КХЛ - это защитник Михал Чайковски из "Автомобилиста". Знакомых фамилий в составе словаков, впрочем, немало. Но хоккеисты, обладающие более-менее звездным статусом, пик своей карьеры уже прошли. Что, конечно же, не означало, что к такому сопернику надо относиться спустя рукава. Словакия довольно удачно играет с россиянами на олимпиадах, и в четырех предыдущих встречах этих команд баланс был абсолютно равным - по две победы. Да и тренеры россиян отмечали, что словаки очень опасны на контратаках.

Соперниками сборной России на первом этапе хоккейного турнира стали словаки, команды США и Словении

Наши хоккеисты, как и все остальные спортсмены, выступают в Пхенчхане в статусе "Олимпийские атлеты из России". И играют в форме без национальной символики. Но одного беглого взгляда на трибуны было достаточно, чтобы понять, кто сегодня играет. Несколько сотен болельщиков с российскими флагами и в бело-сине-красных шапках обеспечили парням отличную поддержку. Огорчило разве что приличное количество пустых мест. Впрочем, в нехоккейной Корее трудно было ожидать иной посещаемости.

Начали наши за здравие. Трех минут не прошло, как первая шайба влетела в словацкие ворота. Гавриков щелкнул от синей линии, но автором гола назначили Николая Прохоркина, который чуть подкорректировал траекторию. Еще через минуту отличился махнувший клюшкой, как теннисной ракеткой, Капризов. Судьи даже отправились пересмотреть повтор, но никакого криминала в виде игры высоко поднятой клюшкой в действиях Кирилла не обнаружили и шайбу засчитали. 2:0 при подавляющем преимуществе - великолепное начало. Которое, правда, не получило продолжения. Словаки отошли от стартового шока и потихоньку начали переводить игру в чужую зону. И в концовке периода нанесли свой "двойной удар". Сначала Олвецки попал точно между щитков заскучавшего было Кошечкина, а затем Бакош воспользовался грубой ошибкой Нестерова, убежал в контратаку и сделал сет 2:2. Таким вот образом, вдвое перебросав соперника (8:4 по этому компоненту), наши хоккеисты ушли на перерыв лишь при ничейном результате.

Во втором периоде обе команды сыграли в достаточно сумбурный хоккей. Пару неплохих моментов создали наши, но словацкий вратарь Конрад с открытыми бросками справился. Пришлось потрудиться и Кошечкину, который чуть подправил свою статистику. В концовке нашим пришлось даже поиграть втроем против четверых словаков, но российские спецбригады меньшинства сработали надежно. А вопрос о победителе матча пришлось отложить на третий период.

Увы, более удачливыми в решающей двадцатиминутке оказались наши соперники. Игрок чешского "Пльзеня" Петер Черешняк смог склонить чашу весов в пользу сборной Словакии - 3:2. Следующим соперником нашей команды на турнире станут словенцы. Матч пройдет 16 февраля.