Сбербанк увеличил выплаты членам правления

Сбербанк по итогам работы в 2017 году выплатил членам правления кредитной организации, число которых насчитывает 10 человек, 5,108 миллиарда рублей. Эта сумма более чем на 42 процента превышает тот, который был выплачен по результатам работы в 2016 году.

Из опубликованной квартальной отчетности кредитной организации следует, что это не разовые выплаты. Так, из этой суммы около 1,2 миллиарда рублей составляли, собственно, зарплаты и отпускные, а остальная часть пришлась на премии квартального типа и прочие вознаграждения.