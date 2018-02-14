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14.02.2018 13:45
Рубрика: Общество
Проект: Наука

В США объявили состав участников "экспедиции" на Марс

Текст: Лариса Ионова

Американские эксперты определили состав участников нового эксперимента, имитирующего условия полета на Марс. Как сообщает университет штата Гавайи, в него вошли представители Южной Кореи, Шотландии, Австралии и Словакии. Разнообразен и гендерный состав команды: двое мужчин - преподаватель экономики и астрофизик, и две женщины - популяризатор науки и биолог.

Фото: Пресс-служба главы КЧР
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Для имитации условий Марса найдено место, напоминающее пейзаж далекой планеты, склон спящего вулкана Мауна-Лоа на Гавайских островах. В этом месте, на высоте 2600 метров над уровнем моря сооружен специальный комплекс, и 15 февраля команда направится туда, чтобы провести в полной изоляции от внешнего мира восемь месяцев.

Главная задача, которую ставят перед собой ученые - узнать, с какими психологическими и медицинскими проблемами может столкнуться экипаж корабля, отправляющийся в долгое путешествие в дальний космос. Эксперимент чем-то напоминает шоу "за стеклом": его участники находятся под неусыпным наблюдением днем и ночью, пространство внутри комплекса, площадью более 100 квадратных метров, начинено видеокамерами, а кроме этого, на самих "аэронавтах" закреплены датчики, которые будут снимать показания работы сердца, сосудов и нервной системы. Наружу участники эксперимента, продлящегося 240 дней, будут выходить только в скафандрах.

Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS
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Имитационный эксперимент по высадке людей на Марс проводится университетом штата Гавайи уже шестой раз. В предыдущем участвовали пять добровольцев из США и один из Великобритании.

Первое, что захотели "вышедшие на волю" участники эксперименты - это поесть свежей живой пищи - им принесли ананасы, папайю, манго, запеканку из яиц, домашний хлеб и сыр собственного приготовления. Финансирует проект NASA, в надежде, что это поможет подготовить первый полет человека на Марс в 2030-е годы.

Кстати

Подобные эксперименты по имитации полета на Марс проводятся и в России. В 2010-2011 году была экспедиция "Марс-500". Шестеро добровольцев из России, Франции, Италии и Китая находились в полной изоляции 520 суток - столько займет предполагаемый полет на Марс и обратно. Проект был осуществлен в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) при участии Европейского космического агентства.

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