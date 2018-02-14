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14.02.2018 12:31
Рубрика: Власть

Совет Федерации одобрил продление "амнистии капиталов"

Текст: Галина Мисливская
Второй этап "амнистии капиталов" начнется с 1 марта. Такой закон одобрил сегодня на пленарном заседании Совет Федерации.

Документ подготовлен в целях реализации инициатив президента Российской Федерации Владимира Путина.

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С 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года устанавливается второй этап декларирования зарубежных активов и счетов по тем же правилам, что и на первом этапе - без расследования происхождения средств и без уплаты налогов.

Среди новшеств - возможность вывести из тени уже закрытые счета, если они были открыты до 1 января этого года. Кроме того, декларацию можно будет подать не только по месту жительства, но и в любую налоговую инспекцию или в центральный аппарат Федеральной налоговой службы.

Парламентарии надеются, что в этот раз в страну вернется больше денег, чем на первом этапе, когда возможностями "амнистии" воспользовались порядка 7,2 тысячи человек. Все они также могут участвовать во втором этапе декларирования зарубежных активов, но, как уточнил зампред комитета СФ по бюджету Виталий Шуба, вторая декларация подается не в дополнение к первой, это должен быть новый документ с перечислением всех капиталов за рубежом.

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Напомним, что первый этап "амнистии капиталов" прошел с 1 июня 2015 года по 30 июня 2016 года. Физические лица имели право представить в налоговый орган по месту жительства или ФНС России специальную декларацию, содержащую сведения об имуществе, о контролируемых иностранных компаниях, счетах в банках, расположенных за пределами РФ. На такую декларацию распространялся режим налоговой тайны.

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