Совфед одобрил закон, позволяющий МФЦ принимать платежи

Совет Федерации одобрил сегодня на пленарном заседании закон, который позволяет оплачивать государственные и муниципальные услуги через многофункциональные центры (МФЦ).

Сейчас оплатить пошлины и другие расходы при получении госуслуг можно только в банках, банкоматах и платежных терминалах, что часто становится препятствием для граждан, особенно в малых населенных пунктах.

"Предлагаемые федеральным законом изменения позволят решить проблемы оплаты государственных и муниципальных услуг и иных платежей, предусмотренных федеральными законами, возникающие в малонаселенных поселениях в связи с территориальной удаленностью кредитных организаций", - говорится в сопроводительных документах.