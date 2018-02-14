"Тоттенхэм" отыгрался с 0:2 в матче с "Ювентусом"

Лондонский "Тоттенхэм" вырвал ничью в игре с "Ювентусом" (2:2), уступая по ходу встречи со счетом 0:2. Ответный матч в Англии состоится 7 марта.

Уже к девятой минуте хозяева вели 2:0. Оба мяча провел Гонсало Игуаин, оформивший самый ранний дубль в истории Лиги чемпионов. Аргентинец забил свои мячи за 8 минут 7 секунд.

Пропустив два мяча, да еще и в самом начале, "Тоттенхэм" не расклеился. Наоборот, лондонцы полностью перехватили инициативу, создавая один момент за другим. В результате еще в первом тайме Харри Кейн сократил отставание "шпор" до одного мяча, а на 71-й минуте Кристиан Эриксен хлестким ударом со штрафного принес гостям ничью.

Похоже, все ясно в паре "Базель" - "Манчестер Сити". Справедливости ради, здесь изначально никто не верил в швейцарцев. "Горожане" все решили еще в первой половине, отгрузив три мяча в ворота хозяев. Отличились Илкай Гюндоган, Бернардо Силва и Серхио Агуэро. Во втором тайме окончательный счет установил Гюндоган - 4:0.