Траньков: Тарасова и Морозов демонстрируют великолепное катание

Имена чемпионов зимних Игр-2018 по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар станут известны сегодня утром по московскому времени. Есть очень большая надежда на очередную российскую медаль. По итогам выступлений в короткой программе наши двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали второй результат (81,68 балла), немного уступая только китайскому тандему Суй Вэньцзин - Хань Цун, получившему оценку 82,39. Третьи канадцы Меган Дюамель - Эрик Рэдфорд (76,82).

Специально для "РГ" выступления спортивных пар в короткой программе прокомментировал двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 Максим Траньков.

Максим, какова ваша оценка проката нашей сильнейшей пары?



Максим Траньков: Итоги короткой программы воодушевляют. У Тарасовой и Морозова лишь небольшое отставание от китайской пары. После командного турнира они уже во второй раз продемонстрировали великолепное катание, их можно поздравить с тем, что сейчас прокатали еще лучше. Хочу пожелать им такой же стойкости во время исполнения произвольной программы.

Многие пары по оценкам побили личные рекорды или показали свои лучшие результаты в сезоне. Почему вдруг судьи здесь настолько щедрые?



Максим Траньков: Действительно, судейство оказалось достаточно лояльным почти ко всем выступавшим парам. Хотя, надо быть объективным, у меня лично к арбитрам есть некоторые вопросы. Кое-кому проставлялись плюсы за элементы, явно выполненные с ошибками. Но в принципе, ситуация не очень удивляет. Ведь это Олимпийские игры, главный старт четырехлетия, и на таких соревнованиях арбитры как бы отдают дань уважения тем парам, которые уже много лет в нашем деле. К тому же немало дуэтов выступлением в Пхенчхане собираются завершить свою карьеру, это их последний сезон, и судьи чуть способствуют тому, чтобы уход из большого спорта прошел на мажорной ноте. Я к этому отношусь нормально, с пониманием. Главное, что нашу пара продолжает борьбу за медали.

Серебряные призеры чемпионата мира-2017 Алена Савченко - Бруно Массо, выступающие за Германию, пока только четвертые. Смогут они вмешаться в борьбу за медали?



Максим Траньков: Безусловно. У них самый лучший в этом сезоне результат за произвольную программу, они точно еще побьются за награды. Поэтому сейчас заранее распределять призовые места явно преждевременно. Вполне возможно, что во втором виде все перевернется с ног на голову. Мы совершенно не можем предположить, как откатаются китайцы,которые мысленно вроде бы могут уже примеривать медали себе на грудь. Но нет, все еще впереди.

Тарасова - Морозов здесь все время по расписанию катаются последними. Это для них плюс или на пользу не пойдет?



Максим Траньков: Наверное, все-таки в плюс, при условии, если они хорошо катаются. Арбитры видят, что эта пара действительно достойная, что ребята могут с холодной головой выходить под занавес соревнований, показывать свои лучшие качества. Сейчас, возможно, выступать последними им в какой-то степени тяжело, но в следующем олимпийском четырехлетии они точно окажутся совсем уже закаленными бойцами. Судьи и соперники однозначно будут их уважать.

Кстати



Чудовищной силы ветер на равнинном кластере в прибрежном городе Каннын едва не парализовал работу представителей СМИ, освещающих соревнования по фигурному катанию. После выступления спортивных пар в короткой программе порывы ветра на прилегающей к ледовому катку территории были настолько сильными, что в шатре временного пресс-центра едва не обрушились подвешенные на проводах светильники. Они раскачивались с вертикальной амплитудой в пять-шесть метров, то опускаясь почти на головы журналистам, то резко взлетая к потолку. Опасаясь фатальных разрушений, в самый разгар работы организаторы в целях безопасности попросили всех без исключения репортеров перейти из пресс-центра в подтрибунные помещения катка.