Турция обвинила НАТО в недостаточной поддержке в борьбе с терроризмом

Союзники по НАТО не оказывает Анкаре достаточной поддержки в борьбе с терроризмом, который угрожает территориальной целостности страны. С таким заявлением на заседании министров обороны стран-участниц международной коалиции по борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "ИГ") в Риме выступил глава оборонного ведомства Турции Нуреттин Джаникли.

"Турция полна решимости очистить Африн от террористов, чтобы защитить свои границы. В этом деле мы пойдем до конца. Турция на протяжении 66 лет вносит свой вклад в НАТО, однако страны альянса не оказывают должной поддержки нашей стране в борьбе с террористами, которые ставят под угрозу ее территориальную целостность", - сказал министр, слова которого приводит агентство Anadolu.

Джаникли отметил, что целями военной операции "Оливковая ветвь", которую в настоящее время турецкая армия проводит в сирийском Африне, являются нейтрализация курдских ополченцев и боевиков ДАИШ, а также "спасение населения региона от притеснений боевиков".

Напомним, Турция с 20 января проводит в Африне операцию "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз". В Анкаре считают эти структуры террористическими. По данным турецкого Генштаба, с начала операции погиб 31 турецкий солдат, еще 143 получили ранения.