В Бразилии за грабежи задержаны 110 человек в костюмах клоунов

Масштабную облаву провели полицейские Рио-де-Жанейро, передает ТАСС со ссылкой на местное издание Globo.

В результате были задержаны около 110 человек в карнавальных костюмах клоунов, которых подозревают в организации нескольких ограблений. Несколько нападений произошли днем ранее и последовали аресты. В итоге десять человек остались пока под арестом, а почти сотню полицейские отпустили.

У фигурантов изъято оружие и сейчас они дают показания. Карнавал при это продолжается и полиция находится в состоянии повышенной готовности.