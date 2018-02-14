В Дамаске при обстреле боевиков пострадали мирные жители

Жилые кварталы сирийской столицы были обстреляны сегодня четыре раза, сообщил представитель российского центра примирения в Сирии Юрий Евтушенко. Есть пострадавшие среди мирного населения.

"Не прекращаются ежедневные провокационные обстрелы жилых кварталов Дамаска незаконными вооруженными формированиями из района Восточной Гуты, - цитирует РИА Новости российского военного. - В течение суток зафиксированы четыре обстрела. Боевиками выпущены девять мин. Имеются раненые среди мирного населения".

Кроме того, по данным центра, отмечались "отдельные факты нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб, Хомс и в пригороде Дамаска - Восточной Гуте".