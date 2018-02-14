В конкурсе данков на Матче звезд Единой лиги Элегар заменит Гордона

Совсем немного времени остается до второго в истории баскетбольной Единой лиги Матча всех звезд турнира. Он состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге, и хотя состав участников уже утвержден, в программе вечера произойдут изменения с изначальным планом.

Сам Матч звезд, как не раз писала "РГ", будет состоять не только из собственно игры между командами Звезд России и Звезд мира, но и из шоу-элементов. Одним из них станет конкурс данков - эффектных бросков сверху. В нем не сможет принять участие форвард "Зенита" Дрю Гордон. Он продолжает восстанавливаться после травмы ноги.

При этом любопытно, что в самом Матче звезд Гордон наверняка выйдет на паркет, но вот прыгать, стараясь наиболее эффектно забросить мяч в корзину, он не рискнет. Вместо него в конкурсе данкеров примет участие центровой "Локомотива-Кубани" Фрэнк Элегар.

- Рад, что снова выступлю в этом конкурсе, - приводит слова спортсмена официальный сайт Единой лиги. - На этот раз у меня не так много времени подготовить что-то особенное - поэтому буду импровизировать и посмотрим, что из этого выйдет!

Прошлый Матч звезд состоялся в феврале 2017 года в Сочи - и действительно, тогда Элегар, еще будучи игроком "Енисея", также участвовал в состязании данкеров, но не пробился в решающую стадию конкурса. В этот раз каждому из конкурсантов в рамках полуфинала будет предоставлено по две попытки, каждая длится минуту. У финалистов также будет два минутных захода на то, чтобы набрать наибольшее количество баллов, которые традиционно будет выставлять авторитетное жюри.

Состав участников конкурса данков Матча звезд-2018 теперь выглядит так. Помимо Элегара, поборются за победу Тайлер Ханикатт из "Химок", игрок "Астаны" Ике Удано и Девон Саддлер из "Цмоки-Минска". Конкурс пройдет в большом перерыве матча.