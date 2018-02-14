В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле подтверждают телефонный разговор между Владимиром Путиным и Петром Порошенко. Об этом информирует ТАСС.

Беседа была инициирована украинской стороной.

Президенты Украины и России обсудили по телефону процесс обмена пленными между Киевом и Донбассом. Также, по словам Пескова, "акцентировалась еще раз необходимость и безальтернативность выполнения Минских договоренностей".

Петр Порошенко выразил соболезнования главе российского государства в связи с авиакатастрофой, которая произошла в Подмосковье. Украинский лидер "говорил о готовности взаимодействовать по линии завода-производителя в выяснении причин авиакатастрофы", добавил пресс-секретарь президента РФ.

Крушение пассажирского лайнера, летевшего из Москвы в Орск, произошло 11 февраля в Подмосковье. В результате авиакатастрофы погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.