В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Порошенко

Президенты России и Украины провели телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе Петра Порошенко.

"Действительно, позавчера был телефонный разговор между Порошенко и Путиным", - подтвердил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент Украины выразил соболезнования главе российского государства в связи с авиакатастрофой, которая произошла накануне", - сообщил Песков. Порошенко говорил о готовности взаимодействовать по линии завода-производителя в выяснении причин авиакатастрофы, также сказал он.

"Кроме того, упоминалась тема необходимости продолжения начатого до Нового года процесса обмена удерживаемыми лицами. Действительно, президенты более детально остановились на этой теме", - отметил представитель Кремля.

"Также акцентировалась еще раз необходимость и безальтернативность выполнения Минских договоренностей", - заключил Песков.