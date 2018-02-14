В Швейцарии нашлась овчарка, пропавшая полгода назад в Германии

Восьмилетняя немецкая овчарка по кличке Рапунцель, которая пропала во Франкфурте в авусте 2017 года, в феврале 2018-го нашлась в 400-х километрах от германского города в окрестностях швейцарского Цюриха.

Ее, лежащей без движения на обочине автотрассы, случайно обнаружили проезжавшие мимо профессиональные спасатели. Собака получила переохлаждение организма и серьезные травмы. Сначала спасатели оградили животное и стали ожидать ветеринаров. Но собаке становилось все хуже, и они приняли решение самостоятельно отправить ее в клинику. Врачам в Цюрихе пришлось сделать Рапунцелю несколько операций.

Вскоре выяснилось, что собаку уже полгода разыскивают во Франкфурте. Спустя несколько дней хозяева животного приехали в Швейцарию. Теперь им осталось дождаться выписки четвероногого пациента из клиники, передает сайт The Local. По какой причине собака ушла из дома и что она искала в четырехстах километрах от него, неизвестно.