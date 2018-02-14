Новости

Во Флориде после стрельбы эвакуировали всех учащихся из школы 01:52
У жителя Аргентины нашли вещи с нацистской символикой 01:47
В ЮАР умер лидер оппозиционной партии Зимбабве 01:29
СМИ сообщили о семи погибших при стрельбе в школе во Флориде 01:20
Россиянин приговорен в США к 12 годам тюрьмы 01:06
Скончался бывший премьер-министр Нидерландов Рууд Любберс 01:02
Президент ЮАР "немедленно" покинет свой пост 00:44
Во Флориде полиция задержала открывшего огонь в школе ученика 00:43
Видео: В Китае вор покалечил своего напарника во время кражи 00:34
Присланный в посольство Чехии в РФ порошок оказался безвредным 00:26
ПВО Сирии перехватили израильские самолеты-разведчики 00:15
"Селтик" - "Зенит". Онлайн-трансляция матча 1/16 финала Лиги Европы 00:05
Илон Маск рассказал о будущем Falcon Heavy 14.02.2018
В результате стрельбы в школе Флориды ранены более 20 человек 14.02.2018
Трамп осудил домашнее насилие 14.02.2018
В Швейцарии нашлась овчарка, пропавшая полгода назад в Германии 14.02.2018
В Мексике бандиты убили главу полиции крупного города 14.02.2018
Сбербанк увеличил выплаты членам правления 14.02.2018
Появились первые подробности инцидента со стрельбой у здания АНБ США 14.02.2018
В Дамаске при обстреле боевиков пострадали мирные жители 14.02.2018
"Локомотив Кубань" в жесткой борьбе уступил ЦСКА в Единой лиге ВТБ 14.02.2018
Курс доллара упал ниже 57 рублей 14.02.2018
Вашингтон активно работает над новыми антироссийскими санкциями 14.02.2018
Небензя: РФ пытается предотвратить противостояние в Сирии 14.02.2018
НАТО создаст центр управления кибероперациями 14.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Масленица с "Российской газетой"
Масленица с "Российской газетой"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
"Спартак" - "Атлетик". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы
"Спартак" - "Атлетик". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы
14.02.2018 23:07
Рубрика: В мире

В Швейцарии нашлась овчарка, пропавшая полгода назад в Германии

Восьмилетняя немецкая овчарка по кличке Рапунцель, которая пропала во Франкфурте в авусте 2017 года, в феврале 2018-го нашлась в 400-х километрах от германского города в окрестностях швейцарского Цюриха.

Фото: Игорь Вайнштейн/ТАСС
Как научиться понимать собаку

Ее, лежащей без движения на обочине автотрассы, случайно обнаружили проезжавшие мимо профессиональные спасатели. Собака получила переохлаждение организма и серьезные травмы. Сначала спасатели оградили животное и стали ожидать ветеринаров. Но собаке становилось все хуже, и они приняли решение самостоятельно отправить ее в клинику. Врачам в Цюрихе пришлось сделать Рапунцелю несколько операций.

Вскоре выяснилось, что собаку уже полгода разыскивают во Франкфурте. Спустя несколько дней хозяева животного приехали в Швейцарию. Теперь им осталось дождаться выписки четвероногого пациента из клиники, передает сайт The Local. По какой причине собака ушла из дома и что она искала в четырехстах километрах от него, неизвестно.

Главное сегодня

В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Порошенко
Минобороны опровергло данные об "инциденте" в Черном море
Российские хоккеисты проиграли Словакии на старте Олимпиады
Пособия на детей освободят от налогов
Китай разблокировал "ВКонтакте"