В Швейцарии нашлась овчарка, пропавшая полгода назад в Германии

Восьмилетняя немецкая овчарка по кличке Рапунцель, которая пропала во Франкфурте в авусте 2017 года, в феврале 2018-го нашлась в 400-х километрах от германского города в окрестностях швейцарского Цюриха.
Ее, лежащей без движения на обочине автотрассы, случайно обнаружили проезжавшие мимо профессиональные спасатели. Собака получила переохлаждение организма и серьезные травмы. Сначала спасатели оградили животное и стали ожидать ветеринаров. Но собаке становилось все хуже, и они приняли решение самостоятельно отправить ее в клинику. Врачам в Цюрихе пришлось сделать Рапунцелю несколько операций.
Вскоре выяснилось, что собаку уже полгода разыскивают во Франкфурте. Спустя несколько дней хозяева животного приехали в Швейцарию. Теперь им осталось дождаться выписки четвероногого пациента из клиники, передает сайт The Local. По какой причине собака ушла из дома и что она искала в четырехстах километрах от него, неизвестно.
More than just a long walk: Rapunzel, a 9-year-old German Shepherd, turns up after five months missing and more than 300 kilometres from home https://t.co/eaOqC30JP2— dpa international (@dpa_intl) 13 февраля 2018 г.