В Турции уволили проповедника за слова о "похотливых тещах"

Управление по делам религий Турции после внутреннего расследования уволило известного в стране своими скандальными высказываниями богослова и проповедника Ихсана Шеноджака.

Как сообщила турецкая газета Sözcü, причиной увольнения стали недавние заявления Шеноджака, которые многие в Турции посчитали провокационными и сексистскими. Так, в одной из проповедей богослов утверждал, что "молодые тёщи возбуждают похоть в недавно женившихся молодых мужчинах".

Ранее Шеноджак выступал против выщипывания женщинами бровей, а также их права поступать в высшие учебные заведения. В конце прошлого года проповедник в одной из своих фетв заявил, что "женщина, которая носит брюки, заслуживает того, чтобы попасть в ад". Это вызвало волну критики и возмущения в женских общественных организациях Турции.

Сообщается, что после увольнения Шеноджак продолжит свою теологическую деятельность в одном из турецких научно-исследовательских центрах.