Вашингтон активно работает над новыми антироссийскими санкциями

Вашингтон "активно работает" над новыми санкциями в отношении России, заявил министр финансов США Стивен Мнучин на слушаниях в Сенате 14 февраля.

Введения дополнительных ограничений, по его словам, "следует ожидать в ближайшее время".

Речь идет о продолжении работы американской администрации над так называемым кремлевским списком, который был обнародован в конце января. В него вошли 210 россиян, в их числе чиновники высокого ранга, главы компаний, крупные бизнесмены. Тогда же Мнучин заявил, что публикация "доклада" - это первый этап подготовки к новому витку санкций.

Ограничения, вводимые Вашингтоном, разрабатываются в соответствии с законом "О противодействии противникам США посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA), принятым в начале августа 2017 года.