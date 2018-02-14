За месяц с небольшим до выборов президента уровень информированности избирателей о них близок к максимальному. Лидером президентской гонки остается действующий глава государства Владимир Путин с рейтингом в 71,5%. Рейтинги всех восьми кандидатов, запросы к ним и другие замеры, связанные с интересом избирателей к выборам, на пресс-конференции в Москве в среду представил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Подавляющее большинство граждан страны знают, что 18 марта пройдут выборы президента. Согласно замерам ВЦИОМ, уровень информированности населения планомерно рос: еще в декабре он составлял 69%, в январе - 85%, а в феврале - уже 93%. При этом лишь 2% опрошенных сказали, что вообще впервые слышат о выборах главы государства. Добавим, что социологи задавали вопрос: "Знаете ли вы, когда состоятся следующие выборы президента РФ? Если знаете, назовите месяц, год".

Высокой остается и декларируемая явка. Прийти на участки и проголосовать, по данным ВЦИОМ, собираются 80,4% граждан. Это очень высокий уровень гражданского участия. Еще 10,9% пока не определились и решение примут ближе ко дню голосования. О нежелании идти на выборы заявляют 6,9% респондентов.

Кроме того, ВЦИОМ впервые представил электоральный рейтинг всех восьми зарегистрированных кандидатов в президенты, чьи фамилии включены в бюллетень.

За Владимира Путина, который идет на выборы в порядке самовыдвижения, отдать голоса готовы 71,5% избирателей. Действующий глава государства лидирует с большим отрывом от остальных. "Его лидерство не подверглось серьезному испытанию на прочность со стороны других кандидатов", - отметил Валерий Федоров, представляя итоги исследования.

В целом политические предпочтения остальных респондентов распределились следующим образом. За Павла Грудинина (КПРФ) готовы проголосовать 7,3%, за Владимира Жириновского (ЛДПР) - 5,5%, за Ксению Собчак ("Гражданская инициатива") - 1%, за Григория Явлинского ("Яблоко") - 0,8%, за Сергея Бабурина ("Российский общенародный союз") - 0,5%, за Бориса Титова (Партия Роста) - 0,2%, за Максима Сурайкина ("Коммунисты России") - 0,1%. Еще 9,3% затруднились ответить на вопрос социологов, за кого из кандидатов они готовы проголосовать, если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом.

ВЦИОМ впервые представил электоральный рейтинг всех восьми зарегистрированных кандидатов в президенты

Соотношение политических сил, расклад симпатий избирателей "по сути уже установился и варьируется на протяжении последнего месяца в достаточно узком диапазоне", считает гендиректор ВЦИОМ. "Конечно, для каждого политика он свой, но все движения рейтинга пока не способны сильно изменить расклад", - сказал он. Федоров также заметил, что присутствие Ксении Собчак на ежегодном молитвенном завтраке у президента США Дональда Трампа никак не сказалось на ее рейтинге как кандидата в президенты России.

Комментируя данные опроса, Федоров обратил внимание на то, что узнаваемость Грудинина выросла, но, несмотря на это, "рейтинг кандидата от КПРФ в состоянии стагнации". Более того, рейтинг Грудинина значительно недотягивает до рейтинга выдвинувшей его КПРФ, которую поддерживают 9,6% респондентов, отметил гендиректор ВЦИОМ. Лишь 47% сторонников КПРФ готовы проголосовать за кандидата от партии, говорится в исследовании ВЦИОМ. То есть более половины ядерного электората коммунистов не собираются голосовать за кандидата, который для них, казалось бы, должен быть основным, что может свидетельствовать о серьезном кризисе всего левого фланга.

Что касается Владимира Жириновского, то отличительной чертой его участия в выборах стал относительно низкий антирейтинг, отметил Федоров. У Жириновского нет скандальной истории с незакрытыми зарубежными счетами, рейтинг лидера ЛДПР с небольшими колебаниями в целом остается стабильным, партийное ядро его поддерживает.

Инициативные всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" проведены в 2017-2018 гг. Охват - 80 регионов РФ. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Объем выборки - по 600 респондентов каждый день в 2017 г. и по 1000 человек каждый день в 2018 г. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5% для выборки объемом 1800 человек и 1,8% - для выборки объемом 3000 человек.