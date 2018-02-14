За пропаганду идей запрещенной в России организации "Исламское государство" Верховный суд РФ признал законным приговор Сиевуши Халилову, осужденному на семь лет лишения свободы.

Военная коллегия Верховного суда оставила приговор Московского окружного военного суда в отношении Халилова без изменения.

Срок Халилов получил сразу по нескольким статьям УК РФ - за содействие террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, призывы к экстремистской деятельности, за возбуждение ненависти либо вражды.

Прокурор Сергей Бойко в своем выступлении не нашел оснований для отмены или изменения приговора суда первой инстанции. Он заявил, что "фактические обстоятельства по уголовному делу судом установлены правильно. Вина Халилова подтверждается совокупностью доказательств, а именно показаниями свидетелей, заключением эксперта-лингвиста, актом внепланового обыска и другими материалами дела".

И хотя защита осужденного настоятельно просила в апелляционной жалобе отменить приговор, якобы ввиду недоказанности вины Халилова, Верховный суд подтвердил решение суда первой инстанции. Осужденный участвовал в заседании из колонии посредством видео-конференц-связи. Он заявил, что свою вину не признает. "У меня не было намерений кого-то вербовать, прошу снизить мне срок", - заявил подсудимый в последнем слове.

Срок за пропаганду идей запрещенной в России организации "Исламское государство" Халилов получил, находясь в колонии за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств. Он увлекся радикальными идеями запрещенной в РФ организации ИГ и распространял их среди осужденных. У него был найден мобильник с агитационными видеороликами, которые он демонстрировал заключенным.