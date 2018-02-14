Верящих в инопланетян американцев стало больше

Две трети американцев верят в то, что на других планетах есть разумная жизнь. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного службой Marist Institute for Public Opinion.

На вопрос "Одни ли мы во Вселенной?" утвердительно ответили 32 процента граждан США. Остальные считают, что инопланетяне есть и они "найдут нас раньше, чем мы их".

Кроме того, 42 процента опрошенных убеждены в том, что представители других цивилизаций более развиты, чем жители планеты Земля.

Как отмечает ТАСС, по сравнению с 2005 годом американцев, допускающих существование разумных форм жизни на других планетах, стало больше на 16 процентов. Теперь их 68 процентов.