Видео: ​Кубок мира ФИФА привезли в Минск

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в торжественном мероприятии по случаю прибытия в Минск Кубка мира ФИФА.

В белорусскую столицу главный трофей мирового футбола прибыл из Вены. В Минске его первой остановкой стал Дворец Независимости. Кубок разместился в зале торжественных церемоний, в этот день здесь его смогли внимательно рассмотреть юные белорусские футболисты и знаменитые тренеры, представители футбольной общественности, победители и призеры Олимпийских игр, спортивные функционеры.

В торжественном мероприятии по случаю прибытия знаменитого трофея в Минск также принял участие представитель ФИФА Лукас Рахов.

После памятного фотографирования глава государства тепло пообщался с участниками церемонии, обсудив с юными игроками их первые успехи, а с известными спортсменами и тренерами - развитие в стране различных видов спорта. Речь, прежде всего, шла о положении дел в белорусском футболе. Свое видение проблем президенту представил заслуженный тренер СССР и Беларуси Эдуард Малофеев. Александр Лукашенко пообещал в ближайшее время уделить этой теме необходимое внимание и дал ряд соответствующих поручений председателю Белорусской федерации футбола Сергею Румасу.

Во время общения с главой государства речь также шла о развитии таких видов спорта, как плавание, художественная гимнастика, фехтование, гребля на байдарках и каноэ, велоспорт. Не обошли вниманием и выступление белорусских атлетов на проходящих в эти дни в Пхенчхане зимних Олимпийских играх. Еще одним сюрпризом для представителей спортивной сферы стала экскурсия по Дворцу Независимости.

В завершении мероприятия Лукас Рахов вручил главе белорусского государства уменьшенную копию Кубка мира ФИФА. Ожидается, что она станет постоянным экспонатом Дворца Независимости.