"ВКонтакте" запустил необычную функцию

Пользователи "ВКонтакте" получили доступ к функции под названием "Проверка на совместимость". С ее помощью можно узнать, насколько два человека подходят друг другу, пишет TJ.

При нажатии на красную кнопку проверки, которая доступна на странице профиля, откроется окно, в котором отобразятся общие увлечения, музыкальные предпочтения, а также вывод - насколько сложно будет наладить знакомство. В этом же окне можно будет отправить виртуальный подарок.

В проверке совместимости участвуют страницы как обычных пользователей, так и популярных персон с верифицированными аккаунтами. Список интересов должен быть доступен публично.