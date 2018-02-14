"ВКонтакте" запустил необычную функцию

14.02.2018, 12:53 Текст: Антон Благовещенский

Пользователи "ВКонтакте" получили доступ к функции под названием "Проверка на совместимость". С ее помощью можно узнать, насколько два человека подходят друг другу, пишет TJ.

При нажатии на красную кнопку проверки, которая доступна на странице профиля, откроется окно, в котором отобразятся общие увлечения, музыкальные предпочтения, а также вывод - насколько сложно будет наладить знакомство. В этом же окне можно будет отправить виртуальный подарок.

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В проверке совместимости участвуют страницы как обычных пользователей, так и популярных персон с верифицированными аккаунтами. Список интересов должен быть доступен публично.

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