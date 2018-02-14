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14 февраля 2018 г.

Постановление администрации Волгоградской области от 12 февраля 2018 года № 70-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Волгоградской области за четвертый квартал 2017 г."

Дата подписания 12 февраля 2018 г.
Опубликован 14 февраля 2018 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Волгоградской области от 25 июля 2005 г. № 1091-ОД "О прожиточном минимуме в Волгоградской области" и в целях оценки уровня жизни населения Волгоградской области при разработке и реализации областных социальных, оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, формирования областного бюджета, а также в других установленных федеральным законом целях Администрация Волгоградской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума за четвертый квартал 2017 г. по Волгоградской области:

в расчете на душу населения - 8 720 рублей;

для трудоспособного населения - 9 357 рублей;

для пенсионеров - 7 100 рублей;

для детей - 8 820 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров

 

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