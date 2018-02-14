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14.02.2018 13:47
Рубрика: Экономика

Выявлено 250 гостиниц, завышающих цены в преддверии ЧМ-2018

Текст: Ольга Игнатова

248 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание и 27 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации выявили территориальные органы Роспотребнадзора по Москве и Санкт-Петербургу, Республикам Татарстан и Мордовия, Краснодарскому краю, Нижегородской, Калининградской, Волгоградской, Свердловской, Самарской и Ростовской областям.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
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Напомним, что Роспотребнадзор контролирует соблюдение законодательства, запрещающего завышать цены на гостиничные услуги в городах проведения чемпионата мира по футболу. На 12 февраля проверено, в том числе и внепланово, 3343 объектов размещения, оказывающих гостиничные услуги. На нарушителей наложены штрафы и выдано 81 предписание на устранение правонарушений.

C ‪19 февраля стартует Всероссийская "горячая линия" для потребителей по проведению Чемпионата мира по футболу 2018, которая продолжит работу до завершения всех спортивных мероприятий.

Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой Чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей.

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