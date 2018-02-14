Вышел трейлер нового сериала создателей "Игры престолов" и "Лютера"

На YouTube обнародован трейлер жесточайшей британской пре-апокалиптической криминальной драмы "Безжалостное солнце" (Hard Sun).

По сюжету сериала, в первом сезоне которого шесть эпизодов, в руки двух полицейских детективов (у каждого - традиционно свои демоны и скелеты) попадает флэшка с топ-секретной информацией, известной лишь крайне узкому кругу лиц. А именно: Земле грозит ряд необратимых катастроф, и жить человечеству осталось пять лет.

Сценарий написал Нил Кросс, создатель "Лютера". Режиссер - Брайан Кирк, партнер Кросса по "Лютеру", постановщик трех серий "Игры престолов", эпизодов "Подпольной империи", "Декстера", "Тюдоров", фееричной "Веселяндии".

В главных ролях - бывшая супруга Джованни Рибизи, певица и модель Агнесс Дин ("Да здравствует Цезарь!", "Битва титанов") и Джим Стерджесс ("Через Вселенную", партнер Дэвида Швиммера в "Накорми зверя").

Премьера сериала прошла на BBC One в Великобритании 6 января, на сервисе Hulu релиз мрачного шоу состоится 7 марта.