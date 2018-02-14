Египтологи рассказали о загадке "кричащей мумии"

Каирский музей впервые выставил на обозрение "кричащую мумию", тайну которой помог раскрыть специальный проект египтологов и анализ ДНК. Об этом сообщает Ahram Online.

Необычный экспонат будет выставлен на обозрение в течение недели. Поводом послужило завершение исследований в рамках проекта, стартовавшего несколько лет назад. Его создали специально для изучения мумии, найденной в 1886 году близ Луксора. Она не похожа ни на одну другую, и потому более столетия интриговала ученых.

"Ее условно назвали мумия "Безымянный царевич E", - рассказал руководитель спецпроекта египтолог Захи Хавасс. - Она всегда была окружена тайной. Мумия была найдена в королевской гробнице. Однако тело было обернуто считавшейся у древних египтян нечистой шкурой козла, а не бинтами, как было принято. Руки и ноги были связаны ремешками. Тело даже не мумифицировали, а просто оставили высыхать".

Распахнутый от страданий рот и ужасная гримаса мумии дали ей и еще одно название - "кричащая". Генетики провели анализ ДНК и установили, что погребенный был сыном фараона Рамсеса III. В нем опознали царевича Пентуара - участника заговора против своего отца.

Те события подробно описаны в папирусах, хранящихся в музее Турина. Текст известен под названием "Заговор в гареме". Одна из жен фараона Тия подговорила Пентуара и других сообщников убить Рамсеса III. Заговорщики исполнили задуманное, но были схвачены. В папирусе говорится, что Пентуар был задушен.

В ходе исследования на шее "кричащей мумии" были обнаружены следы, которые подтверждают эту версию. По мнению ученых, царевича хоть и похоронили в королевской усыпальнице, но за содеянное не воздали почестей и лишили традиционного ритуала погребения.