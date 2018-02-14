Жертвами ДТП в Нигерии стали 22 школьника

Авария с участием школьного автобуса произошла в Нигерии.

В результате ДТП погибли 22 учащихся - 12 мальчиков и 10 девочек. Еще три ребенка получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

Ученики направлялись на экскурсию, в ходе которой они должны были посетить редакцию местной радиостанции.

Водитель, пытаясь объехать выбоину на дороге, не рассчитал расстояние, и автобус столкнулся с ехавшим по встречной полосе грузовиком.

Виновник ДТП скончался от полученных травм.