Жертвами ДТП в Нигерии стали 22 школьника

Авария с участием школьного автобуса произошла в Нигерии.
В результате ДТП погибли 22 учащихся - 12 мальчиков и 10 девочек. Еще три ребенка получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.
Ученики направлялись на экскурсию, в ходе которой они должны были посетить редакцию местной радиостанции.
Водитель, пытаясь объехать выбоину на дороге, не рассчитал расстояние, и автобус столкнулся с ехавшим по встречной полосе грузовиком.
Виновник ДТП скончался от полученных травм.
22 students going on excursion crushed to death in Kano https://t.co/tgEv41Sfyp pic.twitter.com/eLE7OpYE8e— Daily Post Nigeria (@DailyPostNGR) 13 февраля 2018 г.