Торговые и финансовые услуги и даже телемедицина станут доступны жителям отдаленных поселений.

В деревни, где нет торговых сетей, банков и почтовых отделений, приедут специальные автолавки. Пилотный проект "Мультисервисный офис" запускают Центральный союз потребительских обществ России (Центросоюз) и один из крупнейших банков страны.

Автолавки повезут продукты питания и предметы первой необходимости. Автомагазины могут доставить и другие товары, например, телевизор по предварительному заказу через Интернет.

На борту мобильного офиса станут консультировать селян по банковским и финансовым продуктам. Какие-то услуги можно будет получить на месте, например, открыть онлайн-счет или оформить страховку имущества. Будут доступны даже медицинские консультации с помощью системы дистанционной видеосвязи. Перечень возможностей будет расти.

Сейчас разрыв между городом и селом огромен, отмечает председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. Автолавки должны его если не уничтожить, то хотя бы серьезно сократить.

Кстати

Торговля на колесах в системе потребкооперации была известна еще в советские времена. Кое-где магазины на колесах и сейчас курсируют на просторах сельской России. Однако на большей части страны они убыточны. Тянуть это хозяйство в одиночку районному или даже областному потребсоюзу накладно.

Банку также невыгодно содержать свои офисы в малонаселенных районах. Неохотно идут в село и торговые сети. Получается, проще действовать вместе. Такой формат позволит снизить стоимость товаров и услуг, сделать их более доступными для граждан, отмечает председатель Совета Центросоюза Дмитрий Зубов.