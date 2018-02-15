Новый фильм режиссера-дебютанта Олега Трофима "Лед" позволяет зрителю буквально растаять, глядя на работы двух артистов - народной артистки России Марии Ароновой и Александра Петрова. Последний, как только появляется в кадре в роли провинциального парня-хоккеиста Саши Горина, действует на зал, словно оживляющий эликсир. Смотря на него, невозможно не засмеяться, история обретает смысл, сюжет - неожиданный поворот. Впрочем, Александр Петров давно показал, что умеет завоевать зрителя, достаточно вспомнить его работы в фильме "Притяжение", сериалах "Фарца", "Метод", "Гоголь", "Полицейский с Рублевки" и других. А еще он выпустил книгу и выступает с моноспектаклем-импровизацией #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ.

Партнершу Александра Петрова по фильму - красавицу чемпионку Надежду Лапшину - сыграла дочь актрисы Ксении Раппопорт (она, кстати, и в картине - в роли мамы главной героини) - Аглая Тарасова. Фото: wdsspr.ru

Откуда у вас запас энергии на все: концерты, книги, фильмы, спектакли?

Александр Петров: Наверное, потому что я получаю ее в порядке взаимообмена со зрителями, даже если они меня не видят, и я - их. Но эта энергия существует. И главное, научиться ее чувствовать и правильно ею пользоваться. И потом, мне это нравится.

А сколько часов в день вы спите?

Александр Петров: Бывает по-разному. Иногда очень мало: часа 3-4. Иногда удается 7 часов поспать. Очень редко - часов 10. В съемочный период мало сплю. Плюс еще большое количество разных дел. Хочется уделять время и своим любимым людям, и друзьям. Но мне нравится эта жизнь. Я не могу сутки провести в состоянии абсолютного покоя. Это уже как наркотик: мне хочется что-то делать, кому-то позвонить, мол, давай встретимся, что-нибудь придумаем. Давай, давай... У меня нет такого, что целый день могу провести дома и смотреть кино. Наверное, пока я до этого не дорос.

Кстати, "Звездные войны" смотрите? Ваш герой Саша Горин из фильма "Лед" любит этот фильм.

Александр Петров: Я ни разу не смотрел "Звездные войны". Большой поклонник этого произведения наш режиссер Олег Трофим. Поэтому все эти идеи принадлежат в фильме ему. Думаю, что я в какой-то момент засяду и посмотрю все. А пока, наверное, я один из немногих, кто не видел "Звездные войны".

Скажите, вам реально мало актерской профессии? Среди ваших коллег есть такие же - например, Данила Козловский продюсирует кино, пробует себя в качестве режиссера. От вас этого тоже ждать?

Александр Петров: Да. Потому что всегда хочется выходить из зоны комфорта и делать что-то новое. Это помогает развитию. Если говорить про мою книгу, я бы не назвал ее литературным произведением. Это сборник стихов, который является неким бонусом к спектаклю. Все-таки главное - спектакль, а книга - как приятное дополнение. В ней просто собраны все стихи, которые я написал.

Мария Аронова играет в картине "Лед" яркую роль безжалостного тренера. Фото: wdsspr.ru

Когда вы их пишете?

Александр Петров: Бывает, ты просто сидишь в ресторане, дома, в машине - в пробке и просто открываешь телефон и начинаешь там набирать какой-то текст…

Мое впечатление, что в фильме "Лед" вы очень органичны: как будто и не играете вовсе.

Александр Петров: Это совокупность качеств. Конечно, начинаешь думать, откуда у тебя это. Твой герой Саша Горин живет на Байкале, играет в хоккейной команде "Байкпроммаш". Как он живет, что он делает? Из этого складываются походка, манера разговора, его качества…

Вы и сами из маленького городка - Переславль-Залесский.

Александр Петров: Конечно, а в маленьких городах жизнь размеренней, спокойней. Люди, ценности, понятия - они чуть проще, нежели в крупных "бешеных" городах. Иногда, наверное, даже чище. Поэтому Саша Горин мне был понятен. И ясно, как его играть. Плюс как только прилетел на Байкал, в Иркутск, в первые съемочные дни, я сильно разболелся. Хотя в кадре этого никто не заметит.

Что-то вы все время болеете на съемках. Когда снимались в "Притяжении" - ногу разрезали, и зритель тоже не заметил.

Александр Петров: Это хороший знак. Я так чувствую. И это дало определенную внутреннюю свободу, потому что температура организма повышенная и состояние гораздо более расслабленное, нежели в состоянии нормальной температуры 36,6. Поэтому это отчасти помогло.

Байкал и Иркутск вообще называют местом силы.

Александр Петров: Так и есть.

Я никогда не видела Байкал замерзшим. В фильме на меня это произвело впечатление. Он действительно такой потрясающий, или это спецэффекты?

Александр Петров: Спецэффектов самого льда там не так много. Это действительно такая красота. Это действительно такие звуки. Байкал действительно так "разговаривает". Звук записывали именно там.

Поясним, что в фильме лед "разговаривает" с героями. Что вам лично он "сказал" на Байкале?

Александр Петров: Это энергия, ее не выразить словами.

Вы там подзарядились?

Александр Петров: Да! Несмотря на то, что я проболел какой-то период времени. Когда мы уже улетали, я понял, что внутреннее состояние у меня особенное. Байкал мне много дал!

Я прочла, что вы и раньше, до съемок, стояли на коньках. Вам никогда не хотелось участвовать в шоу типа "Звезды на льду"?

Александр Петров: Меня приглашали. Но мне не хотелось, потому что, во-первых, это огромный труд. И за несколько месяцев встать по-настоящему на коньки достаточно сложно. Во-вторых, мне это было не сильно близко с точки зрения именно такого ледового шоу. Иногда смотрю, как многие коллеги учатся и потом катаются, и думаю: "Как же это здорово!" Но у меня никогда не было таких амбиций.

Александр Петров говорит о себе, что ни секунды не может усидеть на месте. Фото: wdsspr.ru

В фильме вы сами пели…

Александр Петров: Да. Несмотря на то, что у меня нет слуха. Но за этим стоит огромная работа большого количества людей. Песню Цоя "Пачка сигарет" мы записывали долго, не за один день. И с разными специалистами. Это сотни дублей! Гигантский труд! Развить слух можно до какого-то момента, но если тебе Бог не дал эту способность, достичь суперпрофессиональных качеств практически невозможно.

Я вас видела играющим многие роли. И мне всегда казалось, начиная с "Фарцы", что в них всех есть что-то общее. Вы везде такой рубаха-парень, я вас без улыбки вообще не представляла. Когда на пресс-конференции "Притяжения", отвечая на мой вопрос, вы изобразили Бондарчука - у этого видео миллионы просмотров, - я в этом лишний раз убедилась. Но в сериале "Гоголь" вдруг вы предстали передо мной совсем другим. Я эту вашу работу ставлю отдельно. Но в фильме "Лед" вы опять вернулись к прежнему имиджу.

Александр Петров: Я с вами не совсем согласен. Потому что каждый из моих персонажей, конечно же, я - кого мы будем обманывать в этом плане? Но эти люди живут в разное время, они по-разному существуют. Потому что у них разная биография, мысли, различные задачи. Вот о чем я думаю. И мне всегда хотелось показывать разные судьбы. А если говорить про "Гоголя", конечно, это другой персонаж, стоит среди моих ролей особняком. И у него есть грим, парик, но при этом - совершенно другое состояние и способ существования.

Может быть, вам предлагают похожие роли, эдакий разгильдяй, но с большим сердцем. Вспомним сериалы "Полицейский с Рублевки" или "Пьяную фирму".

Александр Петров: Герой "Полицейского с Рублевки" сильно отличается от героя "Льда". Да. И в том, и в другом есть разгильдяйство, наглость, обаяние и харизма. Но они - разные люди. Их даже можно соединить в кадре, и они будут общаться совершенно по-разному. Между ними может возникнуть конфликт! Вот об этом я всегда думаю. Но если говорить про предложения, то мне, конечно, в первую очередь хочется играть конкретного человека и то, что с ним в жизни происходит. Наша киноиндустрия шагает вперед, но ей не так много лет. Так что я думаю, что через какое-то время предложений и возможностей станет больше. И я лично буду им очень рад.

То есть придет время, когда вы перестанете быть рубахой-парнем, который всегда улыбается?

Александр Петров: Конечно.

Дословно

Бондарчук, Меньшиков и Цекало - чему каждый из них вас научил?

Александр Петров: Все трое - одному. Всегда идти вперед. Не обращая внимания ни на что. Просто переть, как танк.

И кто из них больше прет?

Александр Петров: Все прут и будут переть. Никто из них не остановится.

А вы?

Александр Петров: Я уверен в этом - никаких сомнений! Мне хочется идти дальше. Учиться, развиваться, не останавливаться.

У вас есть любимые хоккеист и фигурист? Вообще вы за соревнованиями в этих видах спорта следите?

Александр Петров: Не то чтобы пристально слежу. Мне это просто очень нравится, и я болею за наших. Если говорить о хоккее, то за сборную на чемпионате мира и на Олимпиаде. Конечно, все знают Ковальчука, Овечкина, Дацюка. И лучших фигуристов. Мне всегда нравился дух соревнований, и для меня очень важен результат. Поэтому, когда я смотрю спортивные соревнования, то дико болею и переживаю. И хочу только победы для российских спортсменов. То же самое касается и футбола, и других видов спорта. Наверное, я слишком азартен (смеется).

Вы верите в такую историю, как в фильме "Лед"?

Александр Петров: Конечно. А иначе я бы не стал сниматься! Мне кажется, что такие истории были, есть и будут. И плюс ко всему эта история заставляет каждого из зрителей после выхода из кинозала задуматься о том, что, может быть, настала пора и ему что-то сделать в этой жизни интересное, пойти против каких-либо устоявшихся рамок и правил и попробовать сделать что-то новое и необычное?

Ключевой вопрос

Сопродюсеры фильма "Лед" Михаил Врубель и Александр Андрющенко также ответили на вопросы "РГ".

Почему песни, которые прозвучали в фильме, указаны в самом конце титров? Мне кажется, не все зрители узнают композиции. Допустим, хит группы 5’Nizza "Я солдат", а также песни Земфиры и Цоя хорошо известны. Но вот у вас целый стадион поет песню, а я, к стыду своему, ее не знаю.

Михаил Врубель: Это примерно в 1999 году был суперхит поп-группы "Амега". Была такая практически группа одного хита - "Лететь". Многие помнят сейчас из нее только Лену Перову. Но вообще-то сейчас есть еще Shazam.

Александр Андрющенко: Реакция на эту песню правильная, как когда звучит что-то забытое и при этом очень родное.

Вы верите в эту историю, рассказанную в фильме, что посторонний парень выходит на лед на соревнованиях, в чужом костюме, катается с чемпионкой…

Михаил Врубель: Он же не выигрывает, что важно.

Александр Андрющенко: В картине "Лед" есть условная тональность - мы не зря ее упоминаем, как фильм-сказка. На это работает и музыкальная составляющая. Мы когда его сделали, поняли, что у нас есть сказочная условность. Некая Золушка - вот в этом направлении.

Вы не боялись выходить в прокат после фильма "Тоня против всех" - я поняла, что он вам может поставить подножку.

Александр Андрющенко: Может, но такую маленькую, что ее никто и не заметит.

Михаил Врубель: Я не видел фильм. Видел трейлеры и уверен, что это хорошее кино. Но думаю, что для супернишевой аудитории. Я видел цифры по зрителям в России. У нас этот фильм вообще не пошел. Мне даже жалко. Он вышел вместе с "Тремя билбордами…", а у этих картин практически одна и та же аудитория. Им бы разойтись в прокате на недельку.

Но вы же продвигаете фильм "Лед" за рубежом?

Михаил Врубель: Давайте я вам скажу, как расписаны оба фильма в Китае, где скоро начнется прокат. У "Льда" 25 тысяч экранов. У фильма "Тоня против всех" 300 тысяч экранов. Вот такое соотношение.

Вы ориентировались, намечая дату проката фильма "Лед", на Олимпийские игры?

Михаил Врубель: Это случайно так совпало. Мы планировали выйти на Новый год, но, учитывая коммуникации с картиной "Движение вверх", а также, что и там и там сопродюсер канал "Россия 1", решили, что сдвинемся по датам поближе к тому времени, когда выходило "Притяжение", кстати, очень успешно. Мысли об Олимпиаде пришли позже. Но очень удачно совпало.

Сейчас много спортивных кинодрам в кино в мире, не только в России, тоже удачное совпадение?

Александр Андрющенко: Мы не сговаривались.

Михаил Врубель: Я уверен, что они планируются отдельно. Мы планировали фильм "Лед" в 2012-2013 году, он у нас лежал долгое время. Перезапустили мы его в 2015-м и снимали в 2016-м, ничего не зная про "Движение вверх". А про "Тренера" мы узнали в прошлом году, когда у нас фильм был уже готов.

Когда показывают лед на титрах, там есть спецэффекты?

Александр Андрющенко: Только сами титры. Это съемка супермощной камерой "Фантом", которая снимает 1000 кадров в секунду. А лед такой - он настоящий.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"