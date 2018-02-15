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Рубрика: Экономика

ЦБ рушит пирамиды

Регулятор пытается предотвратить потерю денег доверчивыми людьми
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Неделя №7497 (34)
Банк России открыл Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке. Это хаб по сбору и анализу информации о новых схемах мошенничества, от вариаций классических финансовых пирамид до самых экзотических способов отъема денег. Создание центра - часть плана по выявлению тех, кто стоит за всем этим разнообразием.

Схемы обмана постоянно обновляются, раз в три-четыре месяца мошенники меняют профиль своей деятельности.

"В какой-то момент это были "черные кредиторы", - рассказал "РГ" директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. - Когда удалось с ними чуть-чуть справиться, пошли лжестраховщики, продававшие в Интернете полисы ОСАГО. Они свое отыграли, и на их место пришли лжефорексеры (участники валютного рынка Forex. - Прим. ред.), так что происходит постоянное замещение. Мы видим, в какую сторону идут организаторы мошеннических схем, и усиливаем именно это направление, чтобы не дать заразе распространиться быстро".

Сейчас в ходу две схемы, их жертвами становятся люди, подавшие заявки на кредит в несколько банков, а также разместившие объявления о продаже дома или машины либо другого дорогого имущества.

В первом случае им по телефону от имени некоего банка сообщают, что заявка одобрена и осталось "только" перевести деньги за страховку или еще какую-то услугу, во втором - просят сообщить реквизиты карты для перевода аванса.

Раз какая-то организация собирает деньги под 25 процентов годовых, то там что-то нечисто

К сожалению, люди верят и в худшем случае лишаются всех денег на счету.

В последние два года наметилась новая тенденция - по данным Банка России, растет доля мошеннических организаций, у которых нет четко выраженного профиля (с 46 до 51 процента от общего количества выявленных мошеннических организаций за последние два года).

"Это не финансовая пирамида, не лжефорексер, не лжестраховщик, это просто некая организация, которая объявляет о привлечении денег "инвесторов", - говорит Лях. - Подчас такие схемы запускают не только люди, промышляющие криминалом, но и бизнесмены, которые до поры до времени честно или относительно честно занимались своим делом. Но дела не пошли, и незадачливый предприниматель решает собрать денег с населения".

Делается это через продажу доли в компании либо через проведение ICO под несуществующий проект. Задача - заработать последний раз, и в этот раз уже нечестно, причем жертвами зачастую становятся знакомые, друзья и даже родственники.

Мошенники обманули покупателей машин на 3,5 млн рублей

Предотвратить потерю денег доверчивыми людьми всегда очень сложно, и даже если речь идет о классических мошеннических схемах, люди все равно несут туда свои сбережения. Но надо в любом случае добиваться неотвратимости наказания для организаторов противоправных схем, считает Валерий Лях. Это может занять не год и не два.

Как правило, новые мошеннические схемы возникают либо в Москве, либо на юге: люди, которые заработали деньги, стараются уезжать на пенсию туда, где теплее, а вслед за ними в Краснодарский край тянутся и злоумышленники. Обкатав новую форму изъятия денег, они переносят ее на соседний регион, оттуда - в следующий и так постепенно мигрируют с юга в центр и далее - на восток и север страны. Поэтому и было выбрано такое место расположения, объяснил Валерий Лях. "Работа хаба и центрального аппарата тесно взаимосвязана, и мы рассчитываем, что сможем достаточно быстро выявлять основную часть новых форм финансового мошенничества". В краснодарском центре собраны сотрудники со всей страны, в том числе из Москвы.

"Раз какая-то организация предоставляет услуги непонятного характера и собирает деньги под 25 процентов годовых, то мы все на бытовом уровне понимаем, что там что-то нечисто, - поясняет Лях. - Но нужно еще описать это таким образом, чтобы правоохранительные органы могли принять заявление и возбудить уголовное дело". Обеспечение необходимой методологии как раз и будет являться ключевой задачей хаба.

Одновременно с начала этого года во всех главных управлениях Банка России (их семь вместе с Южным в Краснодаре) созданы отделы противодействия нелегальной деятельности. Они напрямую занимаются выявлением правонарушений, а также взаимодействием с правоохранительными органами в плане методологии сбора данных об организаторах преступных схем, предоставления им консультаций и информации для возбуждения уголовных дел.

Инфографика "РГ": Антон Переплетчиков / Игорь Зубков

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