Баскетболистки РФ разгромили албанок с рекордной трехзначной разницей

Женская сборная России продолжила успешное выступление в отборочном турнире Евробаскета-2019. На паркете в Перми наша команда буквально уничтожила албанок, впервые выиграв с трехзначной разницей - 148:35 (39:11, 33:12, 40:10, 36:2).

В том, что россиянки уверенно победят соперниц, особых сомнений не возникало, да и не могло возникнуть. На текущем турнире албанки провели до этого три матча, все проиграли, и в каждом их соперницы набирали более 100 очков. В частности, первая игра между Россией и Албанией завершилась со счетом 122:37 в пользу нашей команды.

Очередной успех россиянок принес им сразу несколько рекордов. Прежде всего, эта победа стала крупной за всю 25-летнюю историю команды. Кроме того, впервые в каждой из четвертей они набирали более 30 очков, а в заключительном отрезке пропустили лишь два, что также является рекордом. Помимо этого, установлены новые достижения по количеству попаданий с игры и результативных передач - 60 и 53 соответственно.

Самой результативной в составе нашей команды стала Мария Вадеева, набравшая 24 очка и сделавшая семь подборов. Дабл-дабл оформили Раиса Мусина (17+14) и Наталья Виеру (10+14).